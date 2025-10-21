Final de octubre a más de 30 grados en Murcia: esta es la razón por la que hace tanto calor en pleno otoño

Los ciudadanos de la Región de Murcia se preparan para una semana que, más que otoñal, parece una reedición tardía del verano. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a temperaturas muy por encima de lo normal para estas fechas, con máximas que podrían superar los 32 grados en el interior y en el entorno de la capital entre el miércoles y el jueves.

Según los datos oficiales este lunes ya se rozaron los 30 ºC en municipios como Lorca, Totana o Cieza, y el calor no hará más que intensificarse durante los próximos días. El miércoles 22 y el jueves 23 serán las jornadas más calurosas, con valores que en algunos puntos del Segura podrían igualar los de mediados de agosto. En la costa Cartagena rondará los 29 grados mientras que Murcia capital podría alcanzar los 32.

La situación empezará a cambiar a partir del domingo 26, cuando una masa de aire más fresco entre por el norte peninsular y provoque un descenso acusado de las temperaturas. Ese día las máximas caerán cerca de diez grados, dejando atrás lo que la propia Aemet califica como un episodio “excepcional para la época del año”, con valores entre 5 y 10 grados por encima de la media y hasta noches tropicales a orillas del Mediterráneo.

Un calor que no se va

Lo que ocurre esta semana en Murcia no es un fenómeno aislado. Los expertos llevan meses advirtiendo de que el verano 2025 ha sido el más cálido del que se tiene constancia en España y que el calor “se está alargando hasta veinte días más de lo habitual” según los datos de la Aemet.

Las predicciones estacionales del organismo ya anticipaban que el trimestre de septiembre a noviembre sería más cálido y seco de lo normal en todo el país, especialmente en el sur peninsular. Y eso es justo lo que está ocurriendo.

Por qué está ocurriendo

La primera explicación a estas temperatursa casi veraniegas es la propia circulación atmosférica: el norte de España está recibiendo borrascas atlánticas y cielos cubiertos, mientras que el sur queda bajo el dominio de una masa de aire estable y seca lo que se traduce en cielos despejados con pocas horas de viento fresco y un sol que sigue calentando con fuerza.

Al mismo tiempo el suelo y el mar siguen reteniendo el calor acumulado durante los meses anteriores. El Mediterráneo está más templado de lo habitual, lo que contribuye a mantener las temperaturas nocturnas altas y a generar esas noches tropicales que ya se han detectado en la costa.

El tercer factor es el cambio climático: los científicos coinciden en que el calentamiento global está aumentando la frecuencia y la intensidad de este tipo de situaciones: otoños cada vez más cálidos, inviernos más cortos y veranos que se alargan.

Una “doble España térmica”

La propia Aemet ha hablado estos días de una especie de “doble España térmica”: mientras el norte se enfría con las lluvias atlánticas, el sur (y especialmente el sureste) sigue atrapado en un ambiente veraniego. Murcia, con su clima árido y su exposición al sol, es uno de los ejemplos más claros de esa diferencia.

Así la Región pasará esta semana de los 30 ºC y cielos despejados a un fin de semana de descenso térmico generalizado a partir del domingo.