Policía Nacional alerta sobre el uso de DNIs en las discotecas: "Puede tener consecuencias serias"

El Documento Nacional de Identidad es, probablemente, uno de los elementos más importantes en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en España. Acredita quiénes somos, nos identifica ante las autoridades y permite realizar trámites oficiales, acceder a servicios o incluso viajar dentro del territorio europeo y en definitiva es una herramienta que certifica nuestra identidad y nos acompaña en casi todos los ámbitos de la vida.

Pero lo que muchas personas (especialmente los más jóvenes) no siempre saben, es que su uso indebido puede traer consecuencias legales muy serias. La Policía Nacional ha querido recordar precisamente esto a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales, donde advierte sobre una práctica que se repite cada fin de semana a las puertas de muchas discotecas.

“Empiezas la noche del fin de semana a la puerta de la discoteca y terminas detenido en comisaría”, comienza diciendo el mensaje con un tono claro y directo. Según explican este tipo de situaciones se producen cuando menores de edad intentan acceder a locales de ocio utilizando “el DNI de ese amigo que sí es mayor de edad y al que te pareces un poco” o incluso falsificando su propio documento.

La publicación añade que muchos creen que no es tan grave, que “eres menor y que si te pillan no te pasará nada”. Pero el cuerpo policial lo deja muy claro: “Sí pasa, podrías estar cometiendo los delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental”. Ambos delitos recogidos en el Código Penal y que pueden conllevar sanciones severas.

“Y claro que es serio”, continúa el mensaje, “puedes acabar detenido”. La Policía recuerda que este tipo de actuaciones, aunque parezcan inofensivas o fruto de la ingenuidad, tienen implicaciones legales. “No te la juegues”, concluye el texto. “Delinquir no es ninguna broma y puede aguarte la fiesta.”

Con esta campaña, el cuerpo busca concienciar a los jóvenes sobre la importancia de respetar las normas y evitar prácticas que, por aparentar poca gravedad, pueden tener consecuencias reales. Un recordatorio más de que el DNI no es solo un trozo de plástico con una foto, sino un documento oficial que representa nuestra identidad legal ante el Estado.