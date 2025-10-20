Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe)

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) / Cedida

Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. En directo: Real Murcia-UD Ibiza
  2. La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
  3. ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
  4. El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)
  5. Un incendio en una vivienda de Cartagena obliga a desalojar un edificio de cinco plantas
  6. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  7. Marín se pasea por La Glorieta
  8. El cuñado de uno de los sospechosos del doble crimen de Librilla, ante la jueza por homicidio

El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y propone hasta un 2,5% para los que más

El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y propone hasta un 2,5% para los que más

Denuncian que policías de Cartagena ejercen de jefes y cobran su sueldo de agentes rasos: "Una anomalía funcional y operativa"

Denuncian que policías de Cartagena ejercen de jefes y cobran su sueldo de agentes rasos: "Una anomalía funcional y operativa"

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': "Me dijeron que Cartagena es más bonita"

Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': "Me dijeron que Cartagena es más bonita"

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

Julián Romero, el último afinador de cencerros de La Serena: "He nacido y me he criado entre ovejas"

Una expulsión entre lágrimas, un ‘beso de la traición’ y nuevas nominaciones: agitada noche en 'Supervivientes All Stars'

Una expulsión entre lágrimas, un ‘beso de la traición’ y nuevas nominaciones: agitada noche en 'Supervivientes All Stars'
Tracking Pixel Contents