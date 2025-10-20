Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial
El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja
El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.
Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En directo: Real Murcia-UD Ibiza
- La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)
- Un incendio en una vivienda de Cartagena obliga a desalojar un edificio de cinco plantas
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Marín se pasea por La Glorieta
- El cuñado de uno de los sospechosos del doble crimen de Librilla, ante la jueza por homicidio