José Abellán, cardiólogo murciano: "lo ideal es obtener el magnesio de una dieta rica en alimentos naturales como verduras de hoja verde, frutos secos y pescado"

En los últimos años el magnesio se ha convertido casi en un imprescindible de cualquier conversación sobre bienestar. Está en farmacias, redes sociales y hasta en los lineales del supermercado, donde se presenta como el suplemento “para todo”: energía, sueño, calambres, estrés, corazón.

Lo cierto es que el magnesio es un mineral esencial que participa en más de 300 procesos del cuerpo humano: desde la contracción muscular y la producción de energía hasta la regulación del ritmo cardíaco o el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Una falta prolongada puede dar lugar a síntomas tan comunes como la fatiga, los calambres o los problemas de sueño, y eso explica parte de su popularidad.

Sin embargo no todo lo que brilla en el escaparate de los suplementos tiene respaldo científico sólido. Por eso voces médicas como la del cardiólogo murciano José Abellán han decidido intervenir para poner un poco de orden entre tanta moda y mensaje simplificado.

Una moda con matices

“Aunque se promocione como el suplemento de moda, a día de hoy no hay evidencia férrea de que aumente la esperanza de vida o que reduzca significativamente infartos o ictus en personas sanas”, explica Abellán en una de sus publicaciones de Vital by Doctor Abellán. Eso sí matiza que puede tener beneficios concretos en personas con presión arterial alta o síndrome metabólico, aunque “de momento la evidencia no es fuerte”.

En otras palabras: no hay motivos para convertirlo en hábito diario si no hay una razón médica detrás. Su consumo debería ser siempre una decisión informada y supervisada, no una imitación de tendencias.

El problema de mezclar sin saber

Abellán advierte también de algo que muchos desconocen: las interacciones del magnesio con fármacos y alimentos: “Mucha gente no sabe que si tomas magnesio tienes que tener cuidado, sobre todo si tomas más fármacos o algunos alimentos, y algunos además son muy comunes”.

Entre los casos más habituales, menciona los medicamentos para el hipotiroidismo como la levotiroxina, cuya absorción puede disminuir si se toma a la vez que magnesio; los antibióticos como el ciprofloxacino o la doxiciclina, que pueden dejar de absorberse correctamente; o los diuréticos, que reducen los niveles de magnesio en sangre. También subraya su competencia con el calcio, por lo que recomienda separar las tomas varias horas si se consumen ambos.

Incluso el popular omeprazol, tomado durante mucho tiempo, puede provocar déficit de magnesio: “Si te sientes cansado, con calambres o con fatiga, díselo a tu médico, que podrías tener una hipomagnesemia”.

Cómo tomarlo (y cuándo no hace falta)

A la hora de suplementarse Abellán sugiere priorizar las formulaciones más biodisponibles, como el citrato o el bisglicinato de magnesio, y tomarlo preferiblemente “una hora o una hora y media antes de dormir, con agua para mejorar su absorción y su digestión”.

Pero también insiste en que no es un suplemento inocuo. El cuerpo necesita magnesio, sí, pero la mayoría de personas puede obtenerlo sin necesidad de pastillas: “Lo ideal es obtener el magnesio de una dieta rica en alimentos naturales como verduras de hoja verde, frutos secos y pescado”.