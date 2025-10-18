Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor "balneario" de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre

El otoño es, probablemente, el mejor momento del año para bajar el ritmo: entre el cansancio acumulado del verano y el vértigo con el que se asoma el final del año, apetece encontrar un rincón donde todo se detenga un poco.

En la Región de Murcia los balnearios y los baños termales ofrecen justo eso: un paréntesis de calma entre aguas que brotan a la temperatura exacta para recordar que el cuerpo también necesita descanso.

Cuando el bienestar no necesita grandes complejos

En Murcia todos conocen los nombres de Archena o Fortuna, dos históricos referentes del termalismo en el sureste español. Sin embargo, a muy poca distancia de Mula hay un lugar que no suele aparecer en los catálogos turísticos y que, precisamente por eso, guarda un encanto distinto. Se trata de Baños El Pozo: un establecimiento familiar donde las aguas termales nacen directamente en la terraza del recinto.

Los Baños de Mula: un secreto a dos kilómetros de la Vía Verde

Ubicados en Los Baños (Mula) a solo dos kilómetros de la Vía Verde del Noroeste, este pequeño balneario combina tradición, naturaleza y silencio. Su dirección exacta lo sitúa en un enclave rodeado de paisaje rural y vegetación, ideal para quienes buscan algo más auténtico que un resort.

El establecimiento cuenta con siete salas privadas de baño con aguas termales que se alquilan por hora, un formato que prioriza la intimidad y la experiencia personalizada. El agua termal brota naturalmente desde la propia terraza, sin artificios, y mantiene una temperatura perfecta para el baño durante todo el año.

Más que un baño: un refugio natural con vistas

Además de las salas Baños El Pozo dispone de una cafetería y una terraza parcialmente cubierta, desde la que se pueden contemplar las vistas al entorno natural de Mula. Es un espacio pensado para pasar un rato sin prisas, tomar algo entre sesión y sesión o simplemente dejarse estar un rato al sol otoñal.

El ambiente es sencillo y familiar, lejos del ruido o de las grandes instalaciones de los balnearios más conocidos. Aquí la sensación es la de estar en un lugar cuidado por quienes lo habitan.

Abierto todo el año, pero perfecto para el otoño

Una de las ventajas de este enclave es su horario ininterrumpido: abre todos los días del año de 9:00 a 24:00 horas, con el último baño aceptado hasta las 23:55. Ideal tanto para quienes buscan una escapada de fin de semana como para los peregrinos que recorren el Camino de Caravaca al que el establecimiento está adherido oficialmente.

En octubre y noviembre, cuando el aire empieza a enfriar y las rutas de interior ganan atractivo, este rincón de Mula se convierte en una de las mejores opciones para reconectar con uno mismo sin salir de la Región.