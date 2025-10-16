Cuidado si vas por la carretera y ves a la Guardia Civil: esto es lo que te puede pasar si la adelantas

Ir conduciendo por la carretera y cruzarte con un coche de la Guardia Civil o Policía no es nada raro, pero no muchos saben como actuar en estos casos. De forma instantánea sale reducir la velocidad e intentar no cometer fallos, pero no muchos saben si podrían adelantar a uno de estos vehículos.

El Reglamento General de Circulación es bastante directo y conciso en esta cuestión. La respuesta corta es que sí se puede adelantar a este tipo de coches, siempre y cuando se haga cumpliendo las normas de tráfico. Es decir, si mantienes la distancia de seguridad, en la carretera se puede adelantar y no pasas del límite de velocidad es perfectamente legal adelantar a la Policía o Guardia Civil.

En otras palabras, aunque sean coches de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, se les consideran vehículos como cualquier otro en la carretera. Por lo tanto, mientras cumplas con las normas de tráfico y no hagas nada fuera de lo común, nunca te podrán sancionar por adelantarles.

Sin embargo, existen excepciones en las que no podrás hacerlo o, si lo haces, te multarían. En el caso de que el adelantamiento se hiciera de forma temeraria o sin cumplir la normativa, es muy probable que los agentes de sancionen.

No obstante, si están en servicio activo tampoco podrás adelantarles. Si llevan las luces y las sirenas puestas, significa que tienen alguna emergencia que cubrir. Así pues, si están en esta situación la normativa cambia, ya que no estará permitido adelantarles y se les debe dejar pasar. Al igual que con los Bomberos o las ambulancias.

En conclusión, si los agentes no están cubriendo un servicio activo nunca habrá ningún problema en adelantarles por la carretera. Siempre y cuando hagas una conducción correcta y responsable al pasarles.

Adelantar en línea continua

Seguro que ya lo sabes, pero adelantar cuando hay línea continua está completamente prohibido para todos los vehículos. Sin embargo, la DGT explica que existen algunas excepciones, puesto que uno nunca sabe con lo que se puede encontrar en la carretera.

Según el Artículo 88 del Reglamento General de Circulación en aquellas situaciones en que un vehículo (o un objeto) esté inmovilizado en la carretera ocupando el carril por el que circulas podrás adelantarle aunque haya una línea continua.

Del mismo modo, cuando circulen ciclistas, ciclomotores o incluso peatones también podrás superar esta línea continua para adelantarlos. Sin embargo, debes recordar que hay que hacerlo cuando la maniobra no suponga ningún tipo de peligro para los usuarios de la vía en ese momento y sólo cuando sea estrictamente necesario y se cumplan las condiciones que te hemos contado más arriba.

Es esencial que tengas una buena visibilidad y que evites adelantar en curvas o cambios de rasante, así como mantener la separación mínima necesaria (si no hay espacio no podrás rebasar la línea) de 1,5 metros.