Aviso de la Guardia Civil: "Es falso que haya que esperar 24 horas para denunciar una desaparición"

En el texto que acompaña la publicación, la Guardia Civil lo explica sin rodeos

Una de las situaciones más tensas y traumáticas que puede vivir una persona es la desaparición de un ser querido. En esos momentos es importante que la incertidumbre y el miedo no bloqueen la reacción más resolutiva y sobre todo que los rumores o las falsas creencias no agraven la situación.

Por eso la Guardia Civil ha querido lanzar un mensaje muy claro en sus redes sociales para acabar con uno de los mitos más peligrosos: no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición.

Aviso por desaparición

Bajo el lema “#QueNoTeEngañen”, el cuerpo de seguridad ha publicado un recordatorio contundente acompañado de una imagen con un mensaje rotundo: NO esperar 24 horas para empezar a buscar”.

En el texto que acompaña la publicación, la Guardia Civil lo explica sin rodeos: “Es falso que haya que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Las primeras horas son las más importantes para encontrar a una persona”.

El aviso insiste además en la importancia de actuar con rapidez, subrayando que “cada segundo puede resultar decisivo”. El objetivo de esta campaña es claro: romper con la creencia errónea de que las autoridades no actúan hasta pasadas 24 horas, un mito que durante años ha generado retrasos críticos en las búsquedas y ha puesto en riesgo la vida de personas desaparecidas.

