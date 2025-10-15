Murcia, la ciudad con más obesos y menos gimnasios de España: "El predominio del coche y la falta de infraestructura dificultan el ejercicio"

A pesar de la sensación generalizada entre los murcianos de que cada vez hay más gimnasios (como el que ocupará el espacio de los antiguos cines Floridablanca o el recién inaugurado Areafit, considerado el más grande de España), los datos del último estudio de Unobravo desmienten esta percepción.

El último informe de Unobravo sobre 'Ciudades activas: las mejores ciudades de España para mantenerse en forma' señala que Murcia es la ciudad española con menos gimnasios por habitante, con solo uno por cada 100.000 residentes: una cifra muy por debajo de la media nacional.

El dato sorprende todavía más si se compara con otras capitales: mientras ciudades como L’Hospitalet de Llobregat cuentan con 110 gimnasios por cada 100.000 habitantes y Vitoria o Valencia superan los 15, Murcia se queda literalmente en el último puesto del ranking. El estudio que analiza las 23 ciudades más pobladas del país, evalúa la densidad de gimnasios, el número de rutas para correr o caminar, el uso del transporte activo y la cantidad de espacios verdes, entre otros factores.

Podría pensarse que esta carencia no tiene demasiada importancia en una ciudad donde más del 57% del territorio se considera zona verde o las 852 rutas para correr y caminar identificadas, pero el mismo informe apunta a una realidad mucho menos optimista: Murcia es la segunda ciudad de España con mayor porcentaje de población obesa.

Por qué Murcia es la 2º ciudad con más población obesa

La investigación atribuye este problema a una mezcla de factores estructurales y culturales. Como explica el psicólogo y director clínico de Unobravo Francisco Rivera Rufete, “cuando los coches dominan los espacios urbanos, el movimiento deja de formar parte de la vida diaria”.

Murcia es un ejemplo claro de ello: aunque cuenta con parques y avenidas amplias, la ciudad sigue organizada en torno al tráfico rodado, lo que limita el transporte activo como caminar o ir en bici y reduce las oportunidades reales de ejercicio cotidiano. En palabras del propio estudio “aunque los espacios existen, el predominio del coche y la falta de infraestructura dificultan que los ciudadanos incorporen el ejercicio a su día a día”.

Bomberos de Murcia

Otros indicadores del informe refuerzan esta idea: solo el 20% de los murcianos se desplaza andando o en bicicleta al trabajo, frente al 80% de Vitoria-Gasteiz o el 53% de Valencia. Además la tasa de población activa se queda en el 29%, una de las más bajas del país. Con todos estos datos, el documento sitúa a Murcia entre “las ciudades menos activas de España”, junto a Córdoba, Las Palmas, Vigo y Málaga.

Paradójicamene mientras que el sector privado del fitness no para de crecer con instalaciones como Areafit (un complejo de más de 6.000 metros cuadrados y 500 máquinas abierto las 24 horas), o la apertura del segundo gimnasio Enjoy, el entorno urbano sigue desincentivando el movimiento diario.

El propio Rivera Rufete lo resume con una reflexión que va más allá de lo físico: “sabemos que el entorno facilita o frustra la adherencia al cambio. Esto tiene consecuencias no solo para la salud física, sino también para el bienestar mental”.

El vehículo privado, un viejo problema Murcia

La relación tensa entre Murcia y el coche no es nueva ni inocente: desde hace años, los vecinos vienen denunciando la situación del transporte público que provoca una dependencia casi estructural del vehículo privado. Las críticas en redes sociales son constantes: paneles informativos que no funcionan desde hace más de un año, paradas sin horarios legibles y usuarios que aseguran ir “a la aventura” porque las apps no aciertan ni en los tiempos de espera.

A esta precariedad se suma la parquedad de las medidas contra la contaminación y la falta de una estrategia de movilidad real. El sistema de carriles bici, que en su día se presentó como una apuesta por la sostenibilidad, también ha sido objeto de denuncia ciudadana por su abandono y fragmentación como la reciente eliminación del carril de la avenida Miguel Induráin.