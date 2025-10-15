La Guardia Civil confirma las multas y hasta 6 puntos por llevar el móvil en la salida de aire del vehículo

El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad en España no se limita a perseguir delitos o controlar el orden público. Su función también pasa, y muy especialmente, por prevenir y proteger a la ciudadanía, algo que se refleja cada día en las carreteras. La Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) comparten la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los conductores: un objetivo que se ha vuelto más complejo con la irrupción de los teléfonos móviles y su uso constante al volante.

Durante los últimos meses ambos organismos han vuelto a recordar y reforzar la vigilancia sobre una práctica tan habitual como peligrosa: llevar el móvil colocado en la rejilla del aire acondicionado del vehículo.

Aunque pueda parecer una opción cómoda o “inofensiva” para usar el GPS o responder llamadas con el manos libres, colocar el dispositivo en ese punto puede acarrear sanción. La razón es que considera una posible distracción o un obstáculo para la visibilidad, algo que la ley de tráfico contempla como infracción grave.

El problema no está solo en el lugar donde se coloca el teléfono, sino también en cómo se usa. Si el conductor tiene que girar la cabeza, apartar la vista de la carretera o tocar la pantalla para cambiar una dirección, el riesgo aumenta y la multa también. En estos casos, la sanción puede ser de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet, incluso aunque el móvil no esté siendo utilizado. Basta con tenerlo mal colocado o sostenerlo con la mano durante la conducción para que el agente lo considere motivo suficiente.

Además, desde la reforma de la Ley de Tráfico de 2022, la normativa es aún más estricta. El artículo 13 prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles o navegadores mientras se conduce, salvo que el dispositivo funcione sin intervención manual y sin necesidad de mirar o tocar la pantalla. En el artículo 76, se precisa que sujetar el móvil con la mano o manipularlo durante la marcha constituye una infracción grave.

La propia Guardia Civil ha advertido que el móvil no puede ni tocarse mientras el coche esté en movimiento, aunque esté apagado. Y ojo: hacerlo en un semáforo en rojo o en doble fila tampoco te libra de la sanción, ya que esas situaciones siguen considerándose parte de la vía.

Entonces, ¿cómo llevar el móvil correctamente? Según las recomendaciones de los agentes y de empresas especializadas como Furgonetas Demetrio, la forma más segura y legal es utilizar un soporte fijo que no obstaculice la visión del conductor ni requiera manipular el dispositivo mientras se circula. Los soportes más recomendables son los que se fijan en el salpicadero, no los que van colgados del retrovisor o sujetos con ventosas en el cristal, ya que estos últimos pueden reducir el campo de visión o distraer.