Impresionante: Esto es lo que costaba un desayuno (café y tostada) en el centro de Murcia hace solo 6 años

Todavía no existían las palabras Chat GPT o Coronavirus; solo los más adelantados en política internacional sabían algo del conflicto entre Ucrania y Rusia, que años después acabaría desencadenando una invasión; y la palabra genocidio, como el que se ha estado perpetrando en Gaza, parecía relegada a los libros de historia más tenebrosa de la humanidad.

Han transcurrido solo seis años, pero la historia no pasa en vano y una de sus principales víctimas es la economía. Aunque España mantiene hoy algunos de los mejores indicadores macroeconómicos de su entorno, la inflación ha ido oradando en el poder adquisitivo de las familias, especialmente en las más vulnerables: una medida que se puede tomar en la observación de la evolución del precio de los productos cotidianos comoun café, una tostada o en definitiva un desayuno cualquiera.

El café, un termómetro global

El último informe de CaixaBank Research sobre el mercado del café confirma lo que cualquiera que frecuente las barras ya ha notado: el precio del café ha subido y no poco. Entre 2020 y 2024 el coste medio del café arábica aumentó cerca de un 40 %, impulsado por fenómenos climáticos extremos en Brasil, Vietnam e Indonesia además del encarecimiento del transporte y la energía.

El estudio se hace eco, además, de un patrón que afecta a toda la cadena: el café es un producto con demanda inelástica, es decir, aunque suba su precio, la gente no deja de consumirlo. En parte porque no hay sustituto real.

De la teoría al mostrador: el caso de Murcia

Y si ese contexto global parece lejano, basta con asomarse al centro de Murcia para verlo en el mostrador. Hoy un desayuno tipo café con leche + tostada sencilla cuesta entre 2,30 € en locales más “económicos” hasta 3,50 € o incluso 4,50 € en establecimientos con tostadas más elaboradas.

En 2019 el rastro digital que dejan las imágenes de Google Maps muestra la misma fachada, la misma mesa alta en la puerta y otro cartel con precios más bajos: el desayuno básico costaba tan solo 1,80€.