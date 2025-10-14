Hacienda pone la lupa sobre la ropa 'vintage' para las personas que venden en plataformas como Vinted o Wallapop
La directiva europea DAC7 está detrás de esta política fiscal
En los últimos años el mercado de la ropa de segunda mano ha dejado de ser una tendencia marginal para convertirse en una auténtica industria. Basta ver el auge de los mercadillos vintage pop-up que recorren distintas ciudades españolas (como el que se celebrará próximamente en Murcia), la aparición de tiendas estables dedicadas a este tipo de prendas y, sobre todo, el crecimiento de las plataformas de compraventa como Vinted, Wallapop o eBay.
Pero este boom no ha pasado desapercibido para la Agencia Tributaria, que desde un tiempo a esta parte ha puesto la lupa sobre las operaciones que se realizan en estas plataformas digitales. El motivo tiene nombre y apellido: la directiva europea DAC7, una normativa que busca controlar los ingresos generados a través de la economía digital y garantizar que quienes obtienen beneficios los declaren correctamente.
El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
Qué implica la nueva directiva europea
La medida obliga a las plataformas digitales activas en la Unión Europea a informar a Hacienda sobre los usuarios que, en el transcurso de un año, hayan superado alguno de estos dos límites: más de 30 operaciones de compraventa o ingresos superiores a 2.000 euros. El objetivo es simple: incrementar la transparencia fiscal y evitar que parte de la economía que se mueve online quede fuera del radar de la Administración.
En la práctica esto significa que si un usuario vende muchas prendas o supera los citados 2.000 euros anuales, su información será comunicada a la Agencia Tributaria. A partir de ahí será Hacienda quien evalúe si esas operaciones generan una ganancia patrimonial (es decir, si los productos se venden por encima del precio de compra), y si por tanto deben tributar.
El mercado de la ropa 'vintage' en la Región: estas son las tiendas abiertas todo el año en Murcia y Cartagena
No todo el que vende debe pagar impuestos
La mayoría de transacciones entre particulares en estas plataformas no conllevan impuestos. Vender una prenda usada por un precio inferior al que costó originalmente no genera beneficio económico y por tanto no hay obligación de declararlo.
Pero en el caso de que una persona empieza a hacerlo de forma constante y con márgenes de ganancia, puede considerarse actividad económica y requerir incluso darse de alta como autónomo.
Por eso los expertos recomiendan guardar los comprobantes de compra originales y conservar capturas de las operaciones realizadas de modo que si Hacienda solicitara información en un futuro, el vendedor pudiera demostrar que no ha obtenido beneficios.
Qué impuestos pueden aplicarse
Dependiendo del tipo de operación las compraventas pueden estar sujetas a diferentes figuras tributarias. Las más habituales son el IRPF (en caso de ganancias patrimoniales), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) (que grava la compraventa entre particulares) y en determinados supuestos profesionales el IVA.
No declarar ingresos cuando Hacienda determine que sí se ha obtenido beneficio puede acarrear sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% del importe no declarado, además de multas que pueden alcanzar los 200 euros.
