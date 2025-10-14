Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
Esta cuestión tiene un claro objetivo
Luis Alloza
Puede que suene a película pero a más de uno la situación le resultará familiar. La Guardia Civil te da el alto y al parar y bajar la ventanilla, el agente te pregunta: ¿sabe usted por qué le hemos parado?
No se trata de una cuestión baladí. Ante esta situación, la mayoría de conductores se ponen nerviosos y enseguida confiesan la infracción. No obstante, los abogados recomiendan mantener la calma e indican cuál es la mejor respuesta que se puede dar.
Al parecer, los agentes lanzan esta pregunta para que el conductor hable y admita haber infringido la ley. Algo que no resulta buena idea, ya que como bien nos recuerda el cine: "todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra". Tampoco es aconsejable decir "no lo sé", ya que puede ser interpretado como falta de conocimiento de las leyes y normas de circulación.
En estos casos delicados, lo más recomendable es responder con un simple pero conciso "prefiero no decirlo", o directamente decir que "no", para evitar incriminarse y que la situación derive en la correspondiente sanción y multa de tráfico.
¿Qué pasa si insiste?
También puede ocurrir que el agente presione al conductor para que admita su culpabilidad. En este caso, lo mejor es acogerse a su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución.
Aún con todo, la actitud al volante es siempre lo más importante. Si cumples con las normas de la DGT, garantizarás la seguridad y la del resto de usuarios, y evitarás problemas con la autoridad.
- Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales
- Multa para dos mujeres que se enzarzaron en una salvaje pelea por un hombre en Cartagena
- Declaran como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- Apalea a un hombre y lo deja tirado en una calle de Caravaca: la víctima necesita cuatro operaciones para sobrevivir
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Muere un ciclista de 72 años atropellado por un coche entre Santomera y Cobatillas
- Activan la alerta amarilla por lluvias y tormentas este lunes en varias zonas de la Región