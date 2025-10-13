Es de los paisajes más espectaculares de la Región de Murcia, pero ha sido incluido en esta Lista Roja nacional por un riesgo inminente: convertirse en un "puente" entre desaladoras

Entre los enclaves incorporados este 2025 a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra se encuentra uno de los rincones más bellos de la Región de Murcia: el paisaje cultural del Valle de Ricote, concretamente en los municipios de Ojós y Ulea. Un espacio que además de condensar siglos de historia agrícola, hidráulica y humana está considerado uno de los paisajes más valiosos del sureste español y que sin embargo hoy se enfrenta a una amenaza que podría alterar su esencia para siempre.

Un valle que conserva la memoria del agua

El Valle de Ricote es algo más que una comarca bonita: es el último testimonio vivo de una forma de entender la relación entre el ser humano y el agua. Su paisaje se articula alrededor del río Segura, que atraviesa 22 kilómetros de huertas, acequias y terrazas de cultivo entre Cieza y Archena, y que desde hace siglos ha moldeado la vida de ocho municipios (Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Archena).

En este entorno se mezclan los verdes intensos de los frutales y hortalizas con los tonos áridos de las sierras, en un equilibrio que ha resistido el paso del tiempo y las transformaciones del territorio. Su historia, reconocida por el Ministerio de Cultura e incluida en el Plan Nacional de Paisaje Cultural, lo convierte en un referente de lo que los expertos llaman paisaje del agua: una categoría reservada a los lugares donde la gestión hidráulica ha definido el entorno natural y cultural.

Por qué ha sido incluido en la Lista Roja

El motivo de su inclusión en la Lista Roja de Hispania Nostra no tiene que ver con la falta de valor, sino con el riesgo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha proyectado una infraestructura hidráulica para interconectar las desaladoras de agua de mar del sureste peninsular con el embalse del azud de Ojós.

Esa conducción (que implicaría la instalación de tuberías subterráneas y una franja de servidumbre de hasta 20 metros de ancho) afectaría directamente a las huertas tradicionales de Ojós y Ulea, consideradas el corazón del paisaje cultural.

Según denuncian desde Hispania Nostra la obra supondría una “agresión irreparable” no solo al entorno visual, sino también a elementos patrimoniales como el Sitio Histórico del Estrecho del Solvente (BIC), acequias históricas, parcelas de regadío tradicional y muros de piedra seca, cuya técnica de construcción está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Qué es la Lista Roja y cómo se elabora

La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la asociación Hispania Nostra, que fue creada para alertar sobre bienes culturales que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración de sus valores. Cualquier ciudadano puede proponer la inclusión de un bien que considere amenazado, siempre que aporte pruebas del riesgo y documentación básica.

El proceso no es inmediato: las propuestas son evaluadas por un comité científico, que analiza su valor patrimonial, grado de protección legal, amenazas y vulnerabilidad.

Solo si el peligro se considera grave, el bien se incorpora oficialmente a la lista. Si en algún momento el riesgo desaparece el lugar pasa a la Lista Verde, símbolo de recuperación.

Una llamada de atención

La entrada del Valle de Ricote en la Lista Roja no implica una sentencia definitiva sino más bien una advertencia. El informe de Hispania Nostra recuerda que, pese a las distintas figuras de protección existentes, no hay una planificación integral que preserve su identidad cultural y natural lo que lo hace especialmente vulnerable a actuaciones “agresivas e irreversibles”.