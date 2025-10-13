Cambio drástico: esta es la edad a la que se están jubilando los 'baby boomers'

Según datos recientes, los 'baby boomers' españoles se están jubilando a una edad media de aproximadamente 65,15 años, una cifra intermedia que refleja tanto el efecto de las reformas como las nuevas modalidades de retiro como la jubilación flexible o parcial. Se registran hasta 400.000 jubilaciones de personas de esta generación al año.

La reforma de 2021 (con ajustes extendidos en 2023) ha incentivado el retraso de la jubilación mediante mejores condiciones económicas y ha endurecido las penalizaciones por jubilación anticipada. Como resultado, las jubilaciones tardías han pasado al 11,4 %, mientras que las anticipadas han disminuido al 27,6 % del total.

En agosto de 2025, el gasto en pensiones alcanzó cifras históricas: más de 13.620 millones de euros para atender a 10,37 millones de prestaciones, con una pensión media de 1.311 euros frente a los 611 euros de hace dos décadas.

Consecuencias demográficas y laborales

Esta oleada de jubilaciones ejercerá una presión estructural sobre el sistema laboral y económico. Más del 80 % de los nuevos empleos serán para reemplazar jubilados, sin creación neta de empleo. Se calcula que España necesitara incorporar hasta 3,5 millones de nuevos trabajadores en la próxima década para mantener su tejido productivo.

Además, la demografía aumenta el riesgo de desequilibrios: la OCDE advierte de un posible descenso del 30 % en la fuerza laboral para 2060, mientras que la renta per cápita podría caer entre 0 % y 20 % en las próximas tres décadas si no se actúa con base.

Ante los cambios de tendencia en el ámbito laboral, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saíz, negocia con los sindicatos nuevas medidas para gestionar y retener el talento sénior.

Trabajar y cobrar pensión

Trabajar mientras cobras una pensión de jubilación es posible. La regla general es que la pensión no es compatible con la realización de una actividad por cuenta ajena o propia que dé lugar al alta. Pero hay algunas excepciones.

Jubilación parcial

El trabajador reduce su jornada de trabajo entre un 25% y un 50%, pasando a percibir la pensión de jubilación en cuantía proporcional inversa a la reducción de jornada. Si el trabajador no tiene cumplida la edad reglamentaria de jubilación, la empresa deberá concertar un contrato de relevo con otro trabajador.

Jubilación activa

Compatibiliza la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta ajena o propia siempre que la jubilación se haya producido a partir de la edad ordinaria y con un porcentaje aplicable a la base reguladora del 100% por tener una carrera de cotización completa. Así, se cobraría la mitad de la jubilación. Sin embargo, en caso de que la actividad se realice por cuaenta propia y se tenga contratado al menos a un trabajor por cuenta ajena, se combrará el 100% de la pensión.

Jubilación flexible

La jubilación flexible permite a un pensionista empezar a trabajar a tiempo parcial con una reducción de jornada entre el 25-50%. Se puede compatibilizar con la pensión que se cobra, eso sí, reducida en proporción al porcentaje de jornada desempeñado a tiempo parcial.