El pueblo más pequeño de Murcia: tiene solo 97 habitantes pero es precioso

Murcia es conocida por joyas arquitectónicas como la majestuosa Catedral de Santa María, el emblemático Real Casino, el Cristo de Monteagudo, el imponente Teatro Romano de Cartagena, la enigmática Sima de la Higuera o el pintoresco Cabo de Palos. Sin embargo, más allá de sus ciudades y monumentos, la región alberga pueblos de una belleza singular que parecen sacados de un cuento. Cehegín, Caravaca de la Cruz y Yecla son nombres que resuenan por su encanto indiscutible, pero es en La Murta donde el visitante encontrará un refugio único, marcado por la serenidad de un entorno natural casi intacto.

Rodeado de extensos campos de cultivo, donde los almendros se alzan como protagonistas de un paisaje de ensueño, La Murta se transforma en primavera cuando la naturaleza se viste de gala. Los pinares y robledales se tiñen de un verde vibrante, mientras que los almendros, en flor, añaden un toque de color pastel a este rincón escondido. La agricultura, especialmente el cultivo de almendros, es el alma económica de esta pedanía, reflejando la conexión profunda de sus habitantes con la tierra.

Pequeño pero acogedor

La Murta ha comenzado a despertar el interés de aquellos que buscan una experiencia de turismo rural auténtica. El senderismo y el barranquismo son algunas de las actividades que se pueden disfrutar en este entorno privilegiado. La llegada de viajeros en busca de aventuras ha llevado a los locales a adaptar sus servicios, creando una oferta que combina adrenalina y naturaleza en perfecta armonía.

A lo largo de su historia, La Murta ha sido testigo de la despoblación, influenciada por sus particulares condiciones climáticas y geográficas. Sin embargo, los pocos habitantes que han decidido quedarse llevan una vida tranquila y feliz, contando con servicios básicos como un centro para mayores, un bar restaurante y un horno de leña donde se elabora el delicioso pan casero de carrasca.

Para quienes deseen conectar con la espiritualidad del lugar, la antigua ermita dedicada a la Santa Cruz es un punto de referencia, y sus fiestas patronales, que se celebran en abril y mayo, son una ocasión perfecta para sumergirse en la cultura local. Pero quizás uno de los secretos mejor guardados de La Murta es su observatorio astronómico municipal, un lugar donde los cielos despejados y libres de contaminación permiten disfrutar de noches estrelladas que cautivan el alma.

Con su máximo poblacional alcanzado en 2001, con cerca de 120 habitantes, La Murta sigue siendo un destino idóneo para quienes buscan la paz y la belleza de un entorno natural. Aquí, la calma y la flora se entrelazan para ofrecer una experiencia única a todo aquel que quiera desconectar y disfrutar de la vida en su forma más sencilla y pura.