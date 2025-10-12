El castillo de Murcia que ni los murcianos conocen: el ejemplo de barroco civil en una de las ciudades más interesantes de la Región

Hay una paradoja bastante común: a veces los turistas conocen mejor el lugar donde vivimos que nosotros mismos. Podemos hablar con soltura de la Giralda de Sevilla, la Sagrada Familia o la Lonja de Valencia pero pasamos por alto auténticas joyas a pocos kilómetros de casa. En la Región de Murcia ocurre justo eso con el Palacio de Guevara, también conocido como la Casa de las Columnas: una de las obras más espectaculares y a la vez más desconocidas del patrimonio barroco murciano.

Ubicado en la ciudad Lorca este edificio no es solo una parada obligatoria para los amantes del arte y la historia sino también un auténtico viaje en el tiempo. Se mandó construir entre finales del siglo XVII y principios del XVIII por don Juan de Guevara García de Alcara y se considera a día de hoy como el mayor exponente del barroco civil de toda la región.

La fachada diseñada como si fuera un gran retablo impone desde fuera y está repleta de detalles que dejan sin palabras: columnas salomónicas, angelotes, guirnaldas, trompetas y un enorme escudo familiar sostenido por leones junto al emblema de la Orden de Santiago.

Dentro el patio central, con columnas de mármol de Macael, marca la distribución de la casa y muestra la elegancia de la arquitectura barroca. Cada una de las estancias tienen su propio carácter y son un recorrido por la vida doméstica de la nobleza lorquina

El Salón de los Camachos está lleno de obras del pintor Camacho Felices y el Salón Amarillo está decorado con trampantojos y un espejo barroco monumental, que conforman solo algunas de las joyas que se pueden ver. También destaca el dormitorio principal, con una cama tallada en madera y suelos de cerámica valenciana del siglo XVIII.

La última propietaria del palacio, Doña Concepción Sandoval Moreno, tomó la decisión de donar el edificio al Ayuntamiento de Lorca junto con todo su contenido y gracias a ese gesto hoy se puede visitar como casa-museo que mantiene su mobiliario original, colecciones de pintura, esculturas, cerámica y hasta armas y abanicos de época.

Tras años de restauración y musealización el Palacio de Guevara se puede recorrer mediante visitas guiadas de unos 45 minutos de duración, que incluyen todos los salones de la planta noble: el comedor, la sala del estrado, el salón de baile o el dormitorio principal.

Las visitas están organizadas por Lorca Taller del Tiempo y se pueden reservar en la página oficial de Turismo de la Comunidad Autónoma, con horarios de martes a viernes a las 12:30 y 18:30 horas, y los fines de semana por la mañana (10:30, 11:30 y 12:30). El precio es de 5 euros para adultos y 4,5 euros la entrada reducida, siendo gratuita para los menores de 12 años.