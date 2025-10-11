El primer pueblo declarado Conjunto-Histórico de Murcia: el imponente enclave medieval que abre la ruta geológica más importante de la Región

Hay auténticas joyas del patrimonio que cuando fueron levantadas hace siglos, sus constructores ni siquiera imaginaban que un día serían orgullo colectivo y símbolo de identidad. España está llena de esos lugares: pueblos, fortalezas, cascos antiguos y templos que, pese al desgaste del tiempo y a la pérdida de su antiguo poder hoy permanecen como cápsulas de historia abiertas al mundo.

En la Región de Murcia existen nueve municipios reconocidos oficialmente como Conjuntos Históricos, una figura que la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural define como la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento con un valor representativo de la evolución y cultura de una comunidad. En otras palabras esto quiere decir que no se trata solo de edificios antiguos, sino de núcleos vivos de historia, de trazados urbanos que cuentan cómo se ha desarrollado la vida humana a lo largo de los siglos.

Entre esos nueve conjuntos hay uno que fue el primero en recibir este reconocimiento: Aledo, declarado Conjunto Histórico en el BOE nº 216 del 8 de septiembre de 1988. Un pequeño municipio enclavado en lo alto de la Sierra de la Tercia que conserva la esencia de un pasado medieval intacto, suspendido entre murallas, torres y calles estrechas de piedra.

Un pueblo medieval colgado del tiempo

Aledo se alza a más de 800 metros sobre el nivel del mar, dominando el paisaje del valle del Guadalentín. Su posición estratégica no es casual: durante la Edad Media fue un enclave militar fundamental para el control del territorio. De aquella época conserva su torre del homenaje, conocida como la Torre del Castillo, una imponente estructura de origen andalusí que vigila desde la altura los campos y sierras que la rodean.

Caminar por Aledo es literalmente pasear por el tiempo: las callejuelas empedradas se abren paso entre casas encaladas y miradores naturales desde los que se divisan kilómetros de horizonte. El ambiente a medio camino entre la fortaleza y el mirador natural, da la sensación de que el pueblo entero es una especie de museo al aire libre donde la historia y la geología se dan la mano.

Donde empieza la ruta geológica de la Región

Pero Aledo no solo destaca por su valor histórico: también es la puerta de entrada a la ruta geológica más importante de la Región de Murcia. A un itinerario que recorre algunos de los paisajes más antiguos y espectaculares del sureste español. Desde sus inmediaciones parten senderos que atraviesan las formaciones rocosas del Parque Natural de Sierra Espuña, un espacio protegido donde se puede leer la historia de la Tierra en las propias piedras.

Esta conexión entre pasado humano y pasado natural convierte a Aledo en un enclave único: un pueblo medieval que custodia millones de años de historia geológica bajo sus pies.