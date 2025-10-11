Última semana para disfrutar del impresionante hotel-restaurante con "vistas medievales" a la Región de Murcia que parece un palacio: cierra a partir del 17 de octubre

Una de las grandes suertes de la Región de Murcia es que, con la trayectoria histórica que tiene este enclave del sureste, hoy podemos disfrutar de una riqueza patrimonial que se expresa en todos los planos: en los alojamientos, en la gastronomía y en las experiencias de ocio que conectan directamente con la naturaleza y la cultura.

Uno de los ejemplos más claros de esto es el Hotel Mirador de Aledo: un pequeño refugio con encanto que se ha ganado un hueco entre los destinos más especiales del interior murciano.

Ubicado en el Paraje del Juncarejo, a tan solo seis kilómetros de la villa medieval de Aledo, este hotel boutique ocupa una antigua casa señorial de finales del siglo XIX. Desde su terraza y sus jardines se abren unas vistas espectaculares al Parque Regional de Sierra Espuña, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región.

Esa panorámica, que combina la naturaleza con el perfil histórico de Aledo, es lo que muchos visitantes describen como “vistas medievales” un paisaje donde el tiempo parece haberse detenido.

El hotel dispone de nueve habitaciones amplias y acogedoras que se caracteriza por su atención personalizada y su ambiente de tranquilidad absoluta. En sus instalaciones se puede disfrutar de piscina exterior, amplios jardines y salones preparados para la celebración de eventos, bodas o reuniones privadas. Es un tipo de alojamiento pensado para quienes buscan desconectar sin renunciar al confort, con un ritmo de vida pausado y una conexión directa con la montaña.

Además el complejo alberga el Restaurante El Juncarejo, donde la cocina mediterránea se fusiona con técnicas contemporáneas para ofrecer una experiencia gastronómica basada en la calidad y el producto fresco. Su carta cambia con las temporadas y se apoya en ingredientes locales, lo que ha convertido su propuesta en una de las más valoradas de la zona.

Cierre temporal del Hotel Mirador de Aledo

Pero los días para disfrutarlo están contados. El Hotel Mirador de Aledo cerrará sus puertas temporalmente a partir del viernes 17 de octubre, con el objetivo de realizar mejoras en sus instalaciones y preparar su nueva temporada 2026, que llegará llena de novedades y experiencias renovadas. Desde la dirección aseguran que este parón servirá para seguir creciendo y ofrecer una propuesta aún más completa cuando vuelva a abrir.

Hasta entonces, quienes quieran conocer este rincón privilegiado de la Región de Murcia todavía tienen unos días para hacerlo: la última semana de apertura de un lugar que combina historia, paisaje y gastronomía en un solo gesto.