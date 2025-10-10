Irene, abogada murciana, sobre las devoluciones del Ingreso Mínimo Vital: "Piden hasta 12.000€ a personas que ya se han gastado el dinero"

El Ingreso Mínimo Vital se pensó en su momento como uno de los mayores avances sociales de las últimas décadas en España. Una medida que pretendía poner un suelo de dignidad bajo los pies de quienes peor lo estaban pasando, garantizando un mínimo de ingresos para reducir la desigualdad y sostener a las familias más vulnerables.

Cinco años después de su puesta en marcha la prestación sigue siendo un pilar del sistema de protección social. Solo en septiembre el IMV llegó a 35.852 hogares en la Región de Murcia según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La cuantía media se situó en 456,5 euros mensuales por hogar y 130,2 euros por beneficiario, con una mayoría de titulares mujeres (22.003 frente a 13.849 hombres). En total 26.744 de los beneficiarios son españoles y 9.098 extranjeros, la mayoría con edades entre 36 y 55 años.

Reclamación de la devolución del IMV

Pero como toda política social de gran escala, el IMV también deja ver sus grietas. Y una de las más preocupantes es la que está viviendo un número creciente de familias a las que la Administración les está reclamando la devolución de la ayuda, en algunos casos, con cifras que resultan imposibles de asumir.

La abogada murciana Irene, especializada en derecho social, lo explica con claridad en un vídeo que se ha hecho viral: “Muchas personas piensan que por el hecho de que les hayan concedido el Ingreso Mínimo Vital ya pueden trabajar y seguir cobrándolo. Ah, pues genial, tengo dos ingresos, dicen. Pero cuando llega la declaración de la Renta se suman todos los ingresos incluidos los del trabajo y ahí salta la alarma”.

Según detalla cuando la Agencia Tributaria detecta que se han superado los límites de ingresos que dan derecho al IMV, no solo se suspende la ayuda, sino que se exige la devolución del dinero cobrado, incluso si ya se ha gastado: “No te dicen: te lo niego. Te piden como ingresos indebidos la devolución de lo cobrado de más. Y eso está suponiendo que familias vulnerables tengan que devolver 4.000, 6.000 o incluso 12.000 euros”.

El problema, añade, no es tanto la existencia del control (que tiene sentido dentro del marco legal de la ayuda), sino el momento en el que llega el aviso: “No se lo habían dicho cuando empezaron a trabajar, sino ahora, cuando ya lo han cobrado todo”. En la práctica esto está dejando a muchas familias que ya habían destinado ese dinero a lo básico (alquiler, comida, ropa) frente a una deuda inesperada.

La abogada recomienda extremar la precaución antes de aceptar cualquier nuevo trabajo o ingreso adicional mientras se percibe el IMV: “Si estáis cobrando el ingreso mínimo vital, estudiad perfectamente los ingresos que podéis tener máximos. Porque si los superáis, os pueden solicitar la devolución”.

Bulos sobre el IMV

En paralelo siguen circulando bulos en redes sociales sobre el IMV, como el que afirma que las personas migrantes en situación irregular pueden cobrar la prestación. Esa información es falsa: la ley exige al menos un año de residencia legal y efectiva en España antes de poder solicitarla. En septiembre, el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo reiteró, recordando que la ayuda ya excluye a quienes no tengan permiso de residencia en regla.

El Ingreso Mínimo Vital fue y sigue siendo un paso importante hacia la igualdad. Pero los testimonios como el de Irene dejan claro que la gestión y la comunicación administrativa todavía tienen margen de mejora. En definitiva, una política social puede ser justa en su esencia y, al mismo tiempo, injusta en su aplicación si no se acompaña de claridad y prevención.