De aceite de oliva al 30% a primeras marcas al 60% menos: los chollos con los que inaugura Primaprix en Murcia

La cadena de supermercados-outlet Primaprix acaba de abrir su primera tienda en Murcia, concretamente en la Avenida de la Justicia, en la zona de Ronda Sur.

La propuesta de valor de Primaprix se basa en un modelo poco habitual en el sector: ofrecer productos de primeras marcas internacionales con rebajas que pueden llegar hasta el 60 o 70 % respecto a los precios medios del mercado.

Su sistema consiste en aprovechar stocks excedentes o sobrantes de promociones europeas, es decir, productos de calidad que las grandes superficies ya no venden, pero que siguen siendo completamente válidos.

Según explican desde la propia marca ellos mismos se encargan de “viajar por toda Europa cazando estas oportunidades” para traerlas a sus tiendas en España a precios mucho más bajos.

Con esta estrategia en solo una década la cadena ha pasado de abrir su primera tienda en Madrid en 2015 a tener más de 260 locales y 2.000 empleados, convirtiéndose en una referencia dentro del concepto de supermercado-outlet.

Los descuentos más llamativos de la apertura

En el catálogo publicado en su web los murcianos pueden encontrar ya ejemplos bastante gráficos del tipo de ofertas con las que arranca el nuevo local. El aceite de oliva virgen extra Coosur de 1 litro cuesta 4,85 €, un 31 % menos que su precio habitual, mientras que el detergente líquido Colón azul de 74 dosis se vende por 10,50 €, con una rebaja del 43 %.

En la sección de higiene y cuidado personal también aparecen chollos destacados: el gel-agua Hydro Boost de Neutrogena cuesta 9,95 €, casi la mitad del precio medio del mercado (19,75 €); la crema de manos concentrada de la misma marca baja a 3,95 €, con un ahorro del 71 %. Incluso el maquillaje instantáneo 4 en 1 de Maybelline está disponible por 3,95 €, frente a los 13,75 € habituales.

Alimentación y productos del día a día

Entre los productos de alimentación también hay descuentos llamativos: el chocolate Toblerone de 100 gramos por 1,95 € (43 % menos), los espaguetis Rummo por 1,80 € (64 % menos), o las galletas Zero de Gullón que bajan hasta 2,95 €, un 72 % más baratas que su media de mercado.

Otros artículos destacados son las tortitas sin gluten de Santiveri por 1 €, la sidra Ladrón de Manzanas por 1 €, o las cookies rellenas de Escribà Dreams, que se venden a 1,35 € frente a los 4,50 € habituales.