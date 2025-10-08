De hoteles de lujo a fincas señoriales: estos son todos los alojamientos al 50% en la Región de Murcia con el nuevo Bono turístico

Desde las diez de la mañana de este miércoles 8 de octubre, los residentes en España pueden solicitar una de las ayudas más esperadas del otoño: el Bono Turístico de la Región de Murcia 2025-2026.

Se trata de un programa que ofrece un descuento del 50% en el precio en estancias turísticas (con un máximo de 250€ por beneficiario) que está impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes para reactivar la demanda de viajes dentro del territorio murciano.

Con esta medida se busca favorecer los desplazamientos en temporada baja y ayudar al sector hotelero y rural a mantener la activida para “desestacionalizar la demanda turística, mantener la actividad en los meses de temporada baja y minimizar la brecha en el empleo y la actividad” según la orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cómo funciona el bono

El proceso es sencillo, aunque requiere algo de atención: cualquier persona mayor de edad y con residencia legal en España puede inscribirse a través de la web turismoregiondemurcia.es donde encontrará el formulario de solicitud. Una vez que ha completado el registro, el sistema asigna un código promocional que permite formalizar una reserva en uno de los alojamientos o agencias que están adheridas al programa.

Una vez que la persona interesada recibe el código, tiene siete días naturales de plazo para confirmar la reserva. Si el usuario no la formaliza dentro de ese periodo, el bono caduca (aunque podrá solicitar uno nuevo siempre que haya disponibilidad). Entre la fecha de la reserva y el inicio de la estancia deben pasar al menos siete días y no más de treinta.

Los beneficiarios podrán disfrutar de una estancia mínima de dos noches seguidas y el descuento se aplica sobre la factura final y abarca el alojamiento, desayuno y otros servicios complementarios como tratamientos de bienestar, aparcamiento o actividades organizadas por el propio establecimiento siempre que estén dentro del programa.

Alojamientos para todos los gustos

Una de las claves del éxito del Bono Turístico murciano es la variedad de alojamientos disponibles: en el catálogo oficial se pueden encontrar hoteles de lujo, balnearios, apartamentos, casas rurales, hospederías y albergues repartidos por toda la comunidad.

El listado completo se puede consultar en la página web oficial de turismo de la Región de Murcia, donde aparecen los establecimientos adheridos con su información de contacto y servicios disponibles. Desde el histórico Parador Castillo de Lorca, pasando por hoteles junto al mar como Thalasia Costa de Murcia en San Pedro del Pinatar, hasta casas rurales en Moratalla o Caravaca de la Cruz, la oferta abarca tanto destinos urbanos como enclaves naturales.

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia responsable de gestionar el programa, recuerda que las ayudas se conceden por orden de formalización de reservas, por lo que conviene no dejar pasar demasiado tiempo si se desea aprovechar el descuento.

Un impulso para el turismo local

El bono, que en sus ediciones anteriores consiguió más de 21.000 pernoctaciones y una facturación de 2,5 millones de euros, vuelve a ponerse en marcha en un contexto de recuperación del sector. En 2024 la Región registró su récord histórico de visitantes, con 1,8 millones de viajeros, de los cuales más del 75% eran residentes en España.