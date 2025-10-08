Deportista de élite y universitaria: la carrera "no deportiva" que estudia en Murcia María Pérez, la campeona olímpica en marcha que ha visitado La Revuelta

Esta semana el programa La Revuelta recibía la visita de una de las deportistas españolas más laureadas del momento: María Pérez, campeona olímpica y tetracampeona del mundo en marcha atlética. La granadina, que vive un momento de plenitud deportiva y personal, se sentabacon David Broncano para repasar un año que, entre oros, viajes y rupturas, le ha dado la vuelta a la vida.

Pérez viene de firmar un 2025 histórico: en el Mundial de Tokio sumaba dos nuevos oros a su palmarés (en los 20 y 35 kilómetros marcha), repitiendo la hazaña que ya había conseguido dos años antes en Budapest. Con este hito se aseguraba una plaza en un grupo muy exclusivo al que solo pertenecen nombres como Usain Bolt, Carl Lewis o Mo Farah.

A estos títulos se suma su oro olímpico en París 2024, cuando ganaba la prueba de marcha por relevos mixtos, completando así una lista de éxitos que la coloca entre las mejores atletas de la historia del deporte español.

Los estudios de María Pérez en Murcia

Aunque nació en Orce (Granada), su vínculo con la Región de Murcia es fuerte ya que la marchadora forma parte de la comunidad de deportistas de la Universidad Católica de Murcia (UCAM): En concreto María cursa el Grado en Educación Infantil.

Durante el Mundial de Tokio la UCAM llegó a contar con trece deportistas en la selección española, y María fue una de las grandes protagonistas. Sus dos oros abrieron el medallero para España y consolidaron a la universidad como un referente internacional del deporte.

En La Revuelta la campeona ha comentado algunas de las experiencias que ha viviedo este año: desde su divorcio poco antes de los Juegos de París, hasta la calma con la que afronta ahora esa etapa: “Cuando se rompe una relación hay que estar un tiempo con uno mismo”.

La deportista asegura que “la vida continúa” y ha encontrado en el humor y en el trabajo constante su mejor terapia. Después de Tokio se tomaba unas vacaciones en México, superaba su miedo a bucear y volvía con energías renovadas. Entre bromas, contó que su “comida trampa” favorita son los crepes con chocolate y zumo de frutas, un capricho que se permite solo cuando el calendario competitivo se lo permite.

Ahora con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha reconocido que empieza a pensar en el futuro más allá de las pistas: “Hay que dejar paso a la juventud, hay otras etapas de la vida que también quiero probar”.