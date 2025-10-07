Sara Marín, doctora murciana experta en microbiota: "La menopausia también es cosa de hombres"

Uno de los principales problemas de la menopausia es lo poco que se habla de ella. Dentro de las muchas realidades silenciadas por el sistema patriarcal, quizá una de las más olvidadas es precisamente esta etapa natural de la vida de las mujeres.

Cuando desaparece la menstruación el cuerpo femenino atraviesa una serie de cambios fisiológicos profundos que no solo están invisibilizados, sino también estigmatizados. Lo que debería vivirse con conocimiento y acompañamiento, muchas veces se sufre en silencio, entre sofocos, insomnio y un malestar que se normaliza como si fuera inevitable.

Distintos sectores sanitarios y sociales han insistido en los últimos años en la urgencia de poner la menopausia sobre la mesa: hablar de ella sin tabúes, entenderla como una etapa más y no como una pérdida.

La advertencia de Sara Marín hacia los hombres sobre la menopausia

A esta corriente de visibilización se ha sumado ahora la doctora murciana Sara Marín, especialista en microbiota, que ha lanzado un mensaje claro y directo no solo a las mujeres sino también a los hombres:

En un vídeo Marín propone un enfoque diferente, dirigido a que los hombres comprendan lo que pasa en el cuerpo femenino: “Dormimos diferente, a veces peor y necesitamos dormir más, nuestras hormonas cambian el sueño cada mes”.

La doctora enumera otras diferencias biológicas clave: las mujeres, dice, “morimos mucho por infarto pero no los diagnosticamos porque se sienten distinto”, o que “las digestiones cambian porque nuestra microbiota cambia con cada etapa — ciclo, embarazo, menopausia”. También apunta que el estrés actúa de forma distinta ya que “el cortisol actúa diferente en nuestro cerebro” y que el desarrollo cerebral hace que “somos más emocionales y ellos más impulsivos y visuales”.

Pero su mensaje va más allá de las diferencias fisiológicas. Marín interpela directamente a las parejas, familiares y hombres del entorno: no para culparlos, sino para implicarlos: “Los hombres y las mujeres no somos iguales. Si eres hombre, no te vayas. Si eres mujer, pásale este vídeo a tus hombres favoritos”.

La especialista denuncia que muchas veces los síntomas se trivializan: “Te asas de calor y parece una tontería. ‘Na, los sofocos’, pero te jode el día a día, duermes fatal, estás irritable, de mala hostia o se te escapa la gota de pipí pero te da vergüenza porque eso ‘es normal’”.