Aviso del 112 para la temporada de lluvias en la Región de Murcia: así debe prepararse la población

Después de un inicio de octubre casi veraniego, con termómetros rozando los 35 grados está previsto que el tiempo de un giro en la Región de Murcia: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé varios días de lluvias, tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas. El martes será el único respiro, con más sol y un leve repunte de las máximas, pero a partir del miércoles regresará la inestabilidad con tormentas que se intensificarán entre el jueves y el viernes.

Las previsiones apuntan a que las lluvias más fuertes llegarán en la recta final de la semana, cuando las temperaturas bajarán de los 25 grados dando a un fin de semana que, aunque será un poco más tranquilo, seguirá manteniendo el riesgo de precipitaciones aisladas.

Un riesgo creciente con el calentamiento del Mediterráneo

Cada año el otoño trae consigo la misma preocupación, especialmente después de la catástrofe de la DANA vivida en Valencia el año pasado: la aparición de episodios de lluvias torrenciales que, en cuestión de minutos, pueden colapsar carreteras, provocar inundaciones o dejar importantes daños y que aumentan temporada tras temporada.

El motivo está en el calentamiento del mar Mediterráneo: después de un verano especialmente cálido, la temperatura del agua sigue siendo más alta de lo normal y, cuando el aire frío entra en contacto con esta masa cálida y húmeda, se crean las condiciones perfectas para tormentas intensas. Es un patrón que se repite con más frecuencia debido al cambio climático y que convierte cada otoño en un periodo de especial vigilancia para la Región de Murcia.

El 112 activa su guía de consejos ante lluvias y tormentas

Ante esta situación el 112 y Protección Civil cuenta con un paquete de recomendaciones incluidas en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia: un documento que busca reducir los efectos de los episodios de lluvias intensas y mejorar la respuesta de la población.

La guía insiste en una premisa que también se cumple en el ámbio sanitario y es que la prevención es la mejor herramienta. Antes de que llegue la temporada de lluvias se recomienda revisar tejados, canalones y desagües para evitar obstrucciones; guardar los objetos de valor en zonas altas de la vivienda; tener una linterna, radio y botiquín preparados; y almacenar agua y alimentos no perecederos suficientes para tres días. También aconseja a las familias establecer un punto de encuentro y conocer las rutas de evacuación más seguras.

Durante el episodio de lluvias la instrucción principal es mantener la calma y estar atentos a las informaciones oficiales. Se recomienda seguir las actualizaciones de Aemet y las autoridades locales, desconectar los aparatos eléctricos, evitar el uso innecesario del teléfono y estar preparados para abandonar la vivienda si así lo indican los servicios de emergencia.

Qué hacer tras una inundación

Una vez pasada la emergencia el 112 recuerda que la vuelta a casa debe hacerse con precaución: comprobar la estabilidad de la vivienda, no consumir agua sin garantías higiénicas, eliminar los restos y animales muertos si los hay y colaborar con los equipos de limpieza. La guía incide también en la necesidad de respetar las normas sanitarias y ayudar en las labores de desescombro del entorno.

Especial atención a los conductores

Entre las recomendaciones específicas para automovilistas, el plan autonómico advierte que nunca se debe intentar cruzar carreteras inundadas ni atravesar puentes cubiertos por el agua.

Si el nivel sube o el vehículo se atasca, la indicación es clara: abandonarlo y dirigirse a una zona alta. También se aconseja evitar los desplazamientos nocturnos, mantener la atención ante posibles corrimientos de tierra o cables caídos y sintonizar las emisoras locales para recibir indicaciones actualizadas.

Tormentas: qué hacer en el campo y en la ciudad

En caso de tormenta las pautas cambian según el entorno: en el campo conviene alejarse de árboles aislados, alambradas o estructuras metálicas, y si se va en coche, reducir la velocidad y evitar zonas susceptibles de inundarse.

En la ciudad la guía recomienda resguardarse cerca de edificios, cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y desconectar los aparatos eléctricos para protegerlos de subidas de tensión.