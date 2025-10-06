Esta es la razón por la que la Región de Murcia no celebra el Día de la Hispanidad el 13 de octubre y Asturias o Andalucía sí

El calendario laboral de lo que queda de 2025 no es especialmente alagüeño para la Región de Murcia. Después de la vuelta de las vacaciones de verano y tras el cierre de las fiestas locales de septiembre, los murcianos se enfrentan a un final de año con pocos días festivos que coincidan en jornada laborable. Uno de los más esperado, el 12 de octubre (Día de la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad) tampoco traerá puente esta vez.

El motivo es que este año el 12 de octubre cae en domingo y la Región de Murcia ha decidido no trasladar el festivo al lunes siguiente como sí harán otras comunidades autónomas.

Por qué en Murcia no hay puente en octubre

El Real Decreto 2001/1983 permite que cada comunidad autónoma adapte el calendario laboral y sustituya los festivos nacionales que caen en domingo por otro día festivo que considere propio. En lo práctico esto quiere decir que cada gobierno regional puede decidir si “pasa” la festividad al lunes o la cambia por otra fecha más significativa para su territorio.

La decisión en el caso de la Región de Murcia ya fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia: el Ejecutivo autonómico eligió mantener como festivo el lunes 9 de junio, Día de la Región de Murcia, en lugar de mover el Día de la Hispanidad al lunes 13 de octubre.

Festivos nacionales que caen en sábado o domingo

No solo el 12 de octubre cae en domingo: el 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, también caen en sábado así que tampoco se trasladan ni se recuperan.

El próximo festivo nacional que se celebrará en día laborable en toda la Región de Murcia será el lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Los municipios que sí tendrán descanso en octubre

Aunque el conjunto de la región no tendrá puente, algunos municipios sí disfrutarán de jornadas locales festivas durante este mes.

En Alhama de Murcia, Bullas, La Unión, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras y Santomera, el martes 7 de octubre será festivo. Por su parte, Los Alcázares sí tendrá el lunes 13 de octubre como día no laborable (aunque no por el Día de la Hispanidad sino porque coincide con una de sus fiestas locales).