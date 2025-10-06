Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: "De los que ya no van quedando"

Si los arroces son el sello de cualquier domingo murciano que se precie, las carnes a la brasa no se quedan atrás. En la Región de Murcia la innovación culinaria ha ganado terreno en los últimos años con cocinas de autor y propuestas vanguardistas, pero la esencia de siempre (los restaurantes de carretera) siguen siendo los protagonistas de las mayorías.

Este fin de semana las redes sociales han vuelto a poner el foco en uno de esos rincones con alma de huerta y sabor a tradición. Varios usuarios de X señalaban a el Bar El Guapo, en la pedanía murciana de Santa Cruz, como “el mejor sitio de la huerta para comer carne a la brasa”. Un local sencillo pero con una fama que se ha ido consolidando plato a plato, reseña a reseña y que ahora ha terminado por hacerse viral.

Entre los mensajes que han circulado muchos coinciden en que allí la carne sabe “como las de antes”, el pollo a la brasa es “de los mejores que se pueden probar en Murcia” y las patatas al horno están “de llorar lo ricas que están”. Hay quienes aseguran ir casi todos los fines de semana para llevarse sus pollos, otros que lo consideran su “paraíso” particular y también quien trabaja allí y no puede evitar presumir de ello con humor.

Las reseñas en Google cuentan una historia equivalente: los clientes destacan la calidad del producto, los precios razonables y la atención cercana del personal. Se repiten los elogios a las raciones generosas, a las carnes tiernas y al trato amable de los camareros. Más de uno menciona el ambiente familiar, el detalle de servir incluso a última hora o el gesto de mover las mesas al interior cuando llueve.

En las opiniones de los comensales se cuelan frases como “de los que ya no van quedando” o “mantiene la esencia de la huerta murciana”.