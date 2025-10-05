Ni Jerusalén, ni Santiago de Compostela: la Ciudad Santa más curiosa del mundo está en Murcia

Llega el fin de semana y muchos quieren desconectar de la rutina diaria y hacer una pequeña escapada. Muy cerca de Alicante se encuentra una ciudad santa menos conocida a nivel mundial (que otras como Jerusalén o Roma) pero igualmente significativa: Caravaca de la Cruz.

Esta ciudad, ubicada en la Región de Murcia, es un importante destino de peregrinación cristiana y está a menos de dos horas de viaje por lo que es perfecta para descubrir en un fin de semana. Te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de este lugar y cómo aprovechar al máximo tu visita.

Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades santas del mundo reconocidas por la Iglesia Católica, junto con Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. Su importancia religiosa se debe a la presencia de la Vera Cruz, una reliquia que, según la tradición, contiene un fragmento de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.

La Vera Cruz se encuentra en la Basílica-Santuario de la Vera Cruz, un imponente templo barroco situado en la cima de una colina en el centro de la ciudad. Cada año, miles de peregrinos visitan Caravaca de la Cruz para venerar esta reliquia, especialmente durante los Años Jubilares (2024 es uno de ellos), que se celebran cada siete años.

Qué ver en Caravaca de la Cruz en un día

Si solo dispones de un día para ver Caravaca lo mejor comenzar tu visita en su corazón espiritual: la Basílica-Santuario de la Vera Cruz. Admira la arquitectura barroca de la Basílica y venera la Vera Cruz, una de las reliquias más importantes del cristianismo. No olvides visitar el Museo de la Vera Cruz, que alberga objetos litúrgicos y reliquias históricas.

El Santuario está enclavado en un antiguo castillo. Pasea por sus murallas y disfruta de las vistas panorámicas de la ciudad y los alrededores. La fortaleza ofrece una perspectiva única de la historia de Caravaca.

Tras comer uno de las delicias más típicas de la región: los pasteles de carne, puedes ir a explorar el Museo de la Fiesta, donde aprenderás sobre las tradicionales Fiestas de la Vera Cruz y los Caballos del Vino. Por último acaba tu visita cultural recorriendo la Iglesia del Salvador, un hermoso ejemplo de arquitectura renacentista. Termina tu día en la Plaza del Arco, el centro neurálgico de Caravaca y el lugar perfecto para probar la gastronomía murciana en uno de los restaurantes cercanos y relájate en una de las terrazas mientras observas la vida local.

Qué Ver en Caravaca de la Cruz en Dos Días

Si tienes dos días, dedica la segunda jornada a visitar la Ermita de la Encarnación, a pocos kilómetros del centro. También hay un sitio arqueológico con restos ibéricos, romanos y visigodos. Después regresa al centro de Caravaca y explora el Museo Arqueológico Municipal.

Por la tarde pasea por el Barrio Medieval de Caravaca, con sus calles estrechas y empedradas. Descubre la historia de la ciudad a través de sus antiguos edificios y plazas. Pon el broche de oro a tu vista con un paseo por el Parque Natural de las Fuentes del Marqués, un hermoso paraje natural con senderos, manantiales y áreas de picnic. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza.