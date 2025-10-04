La ciudad de Murcia que es más grande que Londres y Nueva York: es Conjunto Histórico-Artístico y tiene un castillo del siglo X

Cuando pensamos en ciudades que ocupan una gran superficie de terreno, seguramente lo primero que nos viene a la cabeza son ciudades como Tokio, Shanghái, Nueva York o Londres. Las dos primeras son imbatibles: tienen una extensión superior a los 2.000 km², demostrando la grandiosidad de las ciudades asiáticas. No pasa lo mismo con Nueva York o Londres que, en comparación tienen una superficie de 1.200 km² y 1500 km² respectivamente.

Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que en la Región de Murcia nos encontramos con una localidad cuyo término municipal tiene una superficie total de más de 1.600 km².Durante el período romano la ciudad fue bautizada como Eliocroca, origen de su apodo de la Ciudad del Sol; fue más tarde, con la presencia árabe en la península, recibió el nombre de Lurqa, de donde derivaría su nombre actual. En la actualidad la conocemos como Lorca y en este artículo os vamos a detallar todas sus peculiaridades.

¿Qué tienes que ver en este peculiar pueblo de Murcia?

El monumento insignia de la ciudad es el Castillo de Lorca, conocido también como la Fortaleza del Sol, que data del siglo X y es un magnífico ejemplo de arquitectura defensiva militar. De planta alargada, descatan sus torres del Eslopón y Alfonsina; esta última bautizada en honor a Alfonso X y construida sobre los cimientos de un torreón musulmán. El castillo fue uno de los baluartes clave en los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en la frontera de Granada.

Bien de Interés Cultural y parte del conjunto histórico-artístico de Lorca, en el interior del castillo también podemos visitar los restos de una sinagoga del siglo XV, encontrada en 2003 durante unas obras de excavación. Y esta no es la única prueba de la presencia judía en la ciudad antes de la expulsión de los judíos por decreto de los Reyes Católicos en 1492; separado del resto de la ciudad por unos muros está el que fue el barrio judío, donde se han excavado un total de 12 viviendas.

Paseando por las calles de la ciudad llegamos a la Plaza de España, centro neurálgico de la ciudad. Anteriormente conocida como la Plaza de Afuera, ya que fue construida fuera del recinto amurallado de la ciudad, data de los siglos XVI-XVIII.

En esta plaza se sitúa la Colegiata de San Patricio, dedicada al patrón irlandés debido a la victoria de los cristianos sobre los nazaríes en la Batalla de los Alporchones, el 17 de marzo de 1452. Uno de los monumentos más importantes de Lorca, datado de los siglos XVI-XVIII, es la sede de las Cofradías de la Curia y del Resucitado.

También en la Plaza de España se encuentran el Pósito de panaderos y la Casa del Corregidor, de estilos renacentista y barroco respectivamente.

El Pósito de panaderos, construido en el siglo XVI, es la sede del Archivo Histórico de la ciudad; mientras que la Casa del Corregidor era, en su día, el hogar del representante del rey -hoy en día el edificio acoge a los juzgados.

Lamentablemente, ninguno de estos dos edificios es visitable, aunque vale la pena pararse para admirar sus imponentes fachadas.

Algo que sí se puede visitar es el antiguo Convento de Santo Domingo, de la Orden de los dominicos y de estilos barroco y renacentista. Aunque a día de hoy no se utiliza como templo religioso, sino que acoge el muBBla (el Museo de Bordados del Paso Azul), una de las principales cofradías de la Semana Santa.

También en el conjunto monumental podemos visitar la Capilla del Rosario y parte del claustro conventual.

La Semana Santa de Lorca, la cual ya hemos mencionado, es la fiesta más importante de la ciudad. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, esos días suponen una explosión de belleza en la ciudad, con las calles vestidas de azules, blancos, morados y encarnados, los colores característicos de las principales cofradías.

El Paso Azul y Blanco, que tienen un enfrentamiento pacífico, ofrecen desfiles bíblicos en los que representan cada uno de los grupos que aparecen en la Biblia (romanos, egipcios, profetas, dioses, reyes…).

La belleza de la Semana Santa no está solo en las calles. También se encuentra en los bordados en seda y oro de los mantos, estandartes y banderas, las marchas y los himnos de las cofradías, así como el asombroso fervor a las imágenes de la Virgen.

Pero todo esto no se puede contar. Para saber lo que realmente es la Semana Santa de Lorca hace falta vivirla esos días junto a sus gentes.