¿Tienes una queja sobre alguna autovía de Murcia? Esta es web donde puedes presentarla al Gobierno de la Región

Las autovías son la columna vertebral de la red de transportes en cualquier estado que se precie: su diseño hace posible que la comunicación entre diferentes núcleos de población sea más ágil y, sobre todo, más segura que en carreteras convencionales.

Pero como cualquier otra infraestructura requieren un mantenimiento constante. Y, aunque no sean ni mucho menos los responsables de reprararlo, en la mayoría de los casos son los propios conductores los que primero detectan un problema: un bache inesperado, una señal caída, una zona con falta de iluminación o cualquier desperfecto que ponga en riesgo la circulación.

Con el fin de dar respuesta rápida a estas incidencias y facilitar el contacto directo con la Administración, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) tiene habilitado un procedimiento específico para que cualquier ciudadano pueda presentar quejas, sugerencias o incluso felicitaciones relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos.

Este se trata de un canal oficial que permite trasladar directamente al organismo competente vinculado al Gobierno regional lo que muchos usuarios suelen compartir únicamente en redes sociales. La diferencia es que, en este caso, la comunicación se convierte en un trámite real con seguimiento administrativo con capacidad para provocar cambios efectivos.

Cómo se puede presentar una queja

Las quejas, sugerencias o felicitaciones se pueden presentar a través de la sede electrónica de la CARM, para lo que se necesita disponer de DNI electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve.

También es posible hacerlo de forma presencial en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, rellenando el formulario correspondiente y acreditando la identidad con la firma.

En el caso de aquellos murcianos que prefieran un contacto más directo, está habilitado el teléfono 012 y el 968 362 000, además de un formulario web en la página oficial de la CARM en el apartado “Contacte con la Administración Regional”.

Qué ocurre después

Una vez registrada, la queja o sugerencia se incorpora de inmediato al Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias. Desde ahí el Servicio de Atención a la Ciudadanía tramita el expediente y si es necesario solicita información adicional.

Trascurridos un máximo de 30 días, el ciudadano recibe na respuesta en un plazo máximo de 30 días desde la recepción. En caso de que no haya contestación se puede acudir a la Inspección General de Servicios para ponerlo en conocimiento.