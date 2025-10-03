Si eres de Murcia o Alicante, este fin de semana tienes dos "citas" en la playa con la gastronomía de la Región

La agenda cultural y de ocio de la Región de Murcia llega apretada este primer fin de semana de octubre, y lo hace con un doble guiño al paladar a pie de playa.

Con un tiempo que se prevé todavía cálido la costa se convierte en escenario de dos grandes citas gastronómicas que rivalizan directamente con los planes de la capital (donde se celebran la Feria del Libro o el último fin de semana del Oktoberfest) y con el cierre del festival Murmullo en Ricote.

Águilas: tapas, música y cocina en vivo

En Águilas la Feria Gastro Mar&Huerta tendrá lugar en la céntrica plaza de Antonio Cortijos los días 3, 4 y 5 de octubre. El formato combina lo mejor de una calle de tapas con actuaciones musicales, showcookings y una zona infantil para las familias.

Los restaurantes locales (como La Gaviota, Zoco del Mar, Casa Don Gato o La Chimenea) se suman a panaderías y bodegas de la zona junto a Estrella de Levante como patrocinador destacado.

El ambiente se redondea con conciertos nocturnos y sesiones de DJ, además de demostraciones culinarias a cargo de cocineros reconocidos como El Sombrerico o El Poli, ambos con soles Repsol en su haber.

FERIA GASTRONÓMICA MAR Y HUERTA / Turismo Región de Murcia

San Pedro del Pinatar: el sabor del mar y la sal

Un poco más al norte, en Lo Pagán, San Pedro del Pinatar celebra el IV Encuentro Gastronómico Paraíso Salado durante las mismas fechas. Este evento tiene un marcado carácter marinero: tapas, degustaciones, talleres infantiles y una batería de ponencias con grandes nombres de la cocina regional y nacional.

Por el escenario de ponencias desfilarán chefs con estrella Michelin como María Gómez (Magoga) o José Manuel López (Peix & Brases), además de referentes locales como Tomás Écija (El Albero) o Nerea López (El Rubio 360º). Habrá showcookings de caldero, cangrejo azul y arroces, visitas guiadas a las salinas y conciertos como el de Lydia Martín con “Con P de Pop”.