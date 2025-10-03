Miquel Carceller, profesor: "Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo"

-Tras años encadenando malos resultados y un sentimiento bastante generalizado de que algo falla, algunos centros han empezado a introducir cambios. El suyo, el instituto El Joncar, en el barrio del Poblenou, en Barcelona, es un ejemplo.

-Algo está cambiando, sí. En nuestro caso, hemos empezado a introducir cambios en el primer ciclo de ESO. Y en primaria también se puede hacer. Puedes seguir haciendo ‘racons’ o ‘ambients’, porque crees en ellos, pero quizá puedes dedicarle una hora menos y dedicar esa hora ganada a lectura o a cálculo.

-En su caso, ¿en qué consiste el cambio?

-Hacíamos dos horas de 'cápsulas' y cuatro de proyectos, lo que se llevaba seis horas semanales. De esas, este curso hemos eliminado las dos de cápsulas, que han pasado a ser de materias curriculares. Aparte, tenemos otra cosa que se llaman 'espacios creativos', que son por la tarde, dos horas, y eso lo hemos mantenido de momento. Si vemos que el cambio tiene un impacto positivo se irá introduciendo al resto de cursos. Y es una pena, porque es un proyecto interesante que nació en el centro, pero nos vemos con unas necesidades que urgen más.

-¿En qué consistían las 'cápsulas' de las que han prescindido?

-Son espacios donde se trabajan temas en principio no curriculares, pero que pueden resultar interesantes o útiles para el alumnado. Por ejemplo: mediación, juegos de rol, ornitología, turismo... Es una propuesta muy atractiva para el alumnado, pero implica quitar horas de materias troncales y, si la base tambalea, pierden sentido....

-Y han apostado por reforzar la base, suena lógico.

-Por eso hemos empezado a introducir los cambios en primero.

-¿Qué les ha empujado a decidirse?

-Llevamos dos promociones de segundo de bachillerato, y analizando los resultados de las pruebas diagnósticas, de competencias básicas de 4, y de las PAU, hemos detectado la necesidad; además del 'runrun' del equipo docente de cada materia que nos decía también que teníamos que actuar.

-¿Cómo fueron los resultados?

-El año pasado los resultados fueron menos buenos de lo que nos hubiera gustado. Y es cierto que ha coincidido con las nuevas PAU. Pero en vez de esperarnos y a la sexta decir 'hay que cambiar', hemos optado por adelantarnos.

-¿Era una cuestión de horas o de que el método no funcionaba?

-Son dos problemas en uno. Hay una bolsa de horas y son las que son. El problema no es hacer una hora de proyectos, el problema es que esa hora ganada a proyectos era una hora 'robada' a las mates. Y por otro lado, tú puedes hacer proyectos que realmente te den una competencia y unas habilidades magníficas, no estoy en contra, pero no pueden sustituir una base de conocimientos puros y duros, teóricos, que en realidad son los que te hacen disfrutar de esos proyectos. Para mí es mucho mas provechoso un proyecto en un nivel de bachillerato que en la ESO, porque tienen esa base, lo que pasa es que en bachillerato tienes unas PAU que no te dejan. Eso, por un lado.

-¿Y por el otro?

-Eso ha venido acompañado del 'boom' de la Inteligencia Artificial, que toda la parte de investigación, te la hace. El alumno le dice a ChatGPT que le haga una reflexión de un tema y ChatGPT se la hace, y ellos la copian, la pegan y ni se la miran. Y, como ni se la miran, dejan a la tecnología el tiempo que les habías dejado para dedicar a la reflexión y ese tiempo ellos literalmente lo han perdido. La IA es otro elemento externo que no ha ayudado demasiado a las metodologías más alternativas.

-Lo que dicen ahora es cambiar los trabajos por exposiciones orales para que no haga el trabajo ChatGPT.

-¿Y la exposición oral, quién la hace? La hace la IA y tú la lees. Lo que realmente hace que tú aprendas, interiorices y comprendas y reflexiones es atender la explicación del profesor, tomar apuntes y, después, leerlos. Escuchar y tomar apuntes. A mí no me sirve de nada encargar un trabajo y que ellos lo hagan en el ordenador, aunque sea en grupo, porque la tarea la harán los buscadores.

-¿Los ordenadores también los están retirando?

-Este curso todo el alumnado de primero a cuarto de ESO tiene los ordenadores bloqueados. El alumno ya no tiene el hábito de entrar en clase, encender el ordenador y decirte que está tomando apuntes, sea cierto o no, e ir chafardeando o directamente jugando. De serie, todos los ordenadores están bloqueados. Y eso no quiere decir que no nos guste la tecnología, quiere decir que no nos estaba haciendo bien. Ahora, cuando tienen que hacer una tarea, el profesor se los desbloquea y cuando termina la tarea en concreto, lo vuelve a bloquear.