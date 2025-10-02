Último chapuzón en Murcia y Costa Cálida: estas serán las temperaturas casi veraniegas para el fin de semana

Después de una semana marcada por las lluvias torrenciales y las tormentas que han azotado varias zonas de España y que también afectaron a la Región de Murcia, el tiempo ha dado paso a una tregua y la inestabilidad atmosférica ha devenido en un aumento generalizado de las temperaturas que se dejará notar especialmente en la franja sur del país.

Aunque el calendario marca ya inevitablemente el mes de octubre, los más atrevidos todavía tienen margen para disfrutar de una jornada de playa y puede que hasta del último baño de la temporada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado 4 de octubre de 2025 los cielos estarán nubosos, con presencia de nubes altas. La previsión regional habla de vientos flojos variables, con posibilidad de brisas costeras moderadas por la tarde en el Campo de Cartagena.

Predicción AEMET / Olaya Lopez Munuera

Lo más llamativo sin embargo será el termómetro: las máximas subirán de forma notable en buena parte de la comunidad. En la capital murciana se esperan 34 grados de máxima: una cifra que poco tiene que ver con el otoño. En Cartagena y Caravaca de la Cruz, los valores alcanzarán los 29 y 30 grados respectivamente, mientras que en Lorca rozarán los 32 grados. Incluso en Yecla, una de las zonas más frescas de la región, se prevén 31 grados de máxima.

En cuanto a las mínimas, se mantendrán algo más suaves: entre los 15 y 20 grados dependiendo del municipio.

En la Costa Cálida donde el Mediterráneo suele conservar el calor durante más tiempo que el ambiente, la situación es también muy favorable para quienes deseen apurar las jornadas de playa. Según el portal especializado eltiempo.es, las temperaturas del agua frente a los principales núcleos de la costa murciana (como Águilas, Mazarrón o La Manga del Mar Menor) oscilan entre los 23 y los 24 grados.