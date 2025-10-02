El doctor murciano José Abellán explica qué hacer para evitar un infarto a partir de los 60: "Tener una serie de amistades, de gente cercana que te tranquilizan"

La Fundación Española del Corazón estima que en España unas 50.000 personas sufren ataques al corazón cada año, lo que deja en evidencia que las conocidas como "cardiopatías" siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país, afectando incluso más a mujeres que a hombres.

Concretamente la cardiopatía isquémica, es decir el infarto de miocardio, es la enfermedad cardiovascular más frecuente y la que más vidas se cobra.

Los especialistas definen al infarto como la obstrucción de las arterias coronarias (los vasos que nutren al corazón). Cuando una de estas arterias se bloquea, el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno y se produce un daño irreversible.

Los síntomas varían y van desde un dolor intenso en el pecho (que puede irradiar al brazo o la mandíbula) hasta sensación de opresión, mareo o sudor frío e incluso hay casos incluso en los que apenas duele.

La importancia de prevenir

El alto impacto y mortalidad de los infartos hace que la prevención sea una de las grandes preocupaciones de la comunidad médica. El cardiólogo murciano José Abellán, especialista clínico e intervencionista, lo tiene claro: el éxito no está solo en curar, sino en evitar que la enfermedad aparezca. En sus propias palabras: “el éxito es evitar que aparezcan y hay tantas cosas que podemos hacer a lo largo de la vida para evitar sufrir enfermedad de corazón o por lo menos para disminuir mucho el riesgo”.

Además de su labor en el hospital, Abellán se ha convertido en un referente en redes sociales por su capacidad de explicar con sencillez cómo cuidar el corazón en el día a día.

Lo que contó en el pódcast de Juan Ramón Lucas

En una extensa charla en el pódcast del periodista Juan Ramón Lucas, Abellán dejaba consejos muy concretos. Muchos de ellos son conocidos: moverse más, comer mejor, descansar. Pero el cardiólogo puso el foco en aspectos menos obvios que, según la evidencia, tienen un impacto directo sobre la salud del corazón.

Uno de los puntos más llamativos fue su defensa de las relaciones sociales como factor protector: “tener una serie de amistades de gente cercana que te tranquilizan, que te recaban, que te dan mejores consejos, te crean esa tranquilidad que el mundo te está quitando”. Explicaba el cardiólogo que sa red de apoyo reduce el estrés crónico y permite que el sistema cardiovascular “se relaje”.

También hablaba de la importancia de respetar los ciclos naturales de luz y oscuridad. No se trata solo de dormir bien, sino de sincronizar la vida con el día y la noche: “vivir de día, exponerte al sol, hacer ejercicio con la luz, estar activos durante el día para básicamente llegar cansados por la noche”.

En cuanto al descanso Abellán fue claro: “la media según la sociedad americana de sueño está entre 7,2 y 8,9 horas de sueño al día”. Y añadía que lo más fiable no es un reloj inteligente, sino cómo uno se siente: si al terminar de comer no hay necesidad de dormir, es señal de que se ha descansado lo suficiente.

Alimentación y ejercicio

Sobre la dieta el cardiólogo defendía la vuelta a lo básico: “si nosotros conseguimos alimentarnos de cosas que no necesitan etiqueta, alimentos naturales que da la Tierra ya tenemos el 95 por ciento del trabajo hecho”. Eso no significa demonizar la carne, pero sí ser conscientes de que hay mejores opciones a largo plazo, como legumbres, vegetales o pescado.

Respecto al deporte Abellán insistía en que caminar no basta y recomendaba combinar ejercicio aeróbico con fuerza: “el músculo no es un órgano tonto que solo se dedica a mover las articulaciones... es necesario y la manera que encontró la naturaleza de tener unos músculos fuertes es hacer fuerza”.

Los grandes enemigos del corazón

En el terreno de lo que hay que evitar, no dejó dudas: “el factor de riesgo que más se asocia a que se te pudran las arterias del corazón es fumar”. Sobre el alcohol, su mensaje fue directo: “es un mal compañero”. Y con el estrés lo situó al nivel de otros factores clásicos: “el estrés crónico es un factor de riesgo cardiovascular tan potente como otros ya conocidos como puede ser el colesterol o la tensión”.