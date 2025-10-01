De Murcia a Chalon-sur-Saône: la corriente 'invisible' que une a este pintoresco pueblo francés con la capital del Segura

Las ciudades europeas suelen guardar vínculos insólitos. Algunos visibles, otros no tanto. Murcia con sus tres denominaciones de origen y una tradición vinícola que viene de los íberos y los romanos, encuentra un inesperado reflejo en Chalon-sur-Saône: un pintoresco municipio francés en plena Borgoña. A simple vista no tienen nada que ver, pero basta escarbar un poco para descubrir esa corriente “invisible” que conecta la capital del Segura con esta localidad a orillas del río Saona.

Vino como idioma común

En Chalon el vino es parte del paisaje. La ciudad funciona como base de operaciones en la ruta de la Côte Chalonnaise, un territorio que da nombre a algunos de los grandes caldos de la Borgoña, como Mercurey, Givry, Rully o Montagny. Desde allí se pueden recorrer pueblos medievales, visitar bodegas familiares y hasta pedalear por la llamada Greenway, un itinerario ciclista de 70 kilómetros que cruza viñedos hasta llegar a Mâcon.

Murcia no se queda atrás y es que una de sus cartas de presentación turística más destacadas son las tres Rutas del Vino certificadas por ACEVIN: Jumilla, Yecla y Bullas. Más de 35.000 hectáreas de viñedo salpicadas de bodegas, museos, fiestas y un clima mediterráneo-semiárido que regala 300 días de sol al año La Monastrell, uva autóctona y resistente, es la reina absoluta. De ella salen tintos con cuerpo, rosados frescos y dulces intensos que hoy se exportan con prestigio.

Agua que desemboca en el mismo mar

La corriente que une ambos lugares también se entiende de manera literal. Chalon está marcada por la Saona: un río que conecta con el Ródano y desemboca en el Mediterráneo. Durante siglos por esas aguas circularon sal, grano, vino y textiles. Murci aunque no tenga ríos navegables sí se abre al mismo mar a través del puerto de Cartagena: un enclave histórico de comercio y hoy uno de los puntos logísticos más relevantes de España.

Patrimonio y gastronomía en paralelo

El visitante de Chalon encuentra calles de casas entramadas, la catedral de Saint-Vincent, mercados tradicionales y restaurantes donde la gastronomía borgoñona se marida con vinos locales. Quien recorra las rutas murcianas se topará con castillos medievales, museos del vino, restos arqueológicos y una cocina marcada por la mezcla de culturas: gazpachos jumillanos, gachamigas, cabrito frito o dulces de fiesta.