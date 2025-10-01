La feria de la vendimia a la que no puedes faltar este octubre en Murcia: un encantador pueblo donde la tradición cobra vida

El primer domingo de octubre, concretamente el día 5 de 2025, el casco antiguo de Bullas en la Región de Murcia se transmuta en un escenario donde la tradición vitivinícola se convierte en fiesta.

Sus plazas más emblemáticas (la Plaza Vieja y la Plaza del Castillo) acogen el mercadillo artesanal El Zacatín dedicado a la vendimia en una cita que mezcla artesanía, gastronomía y cultura popular con el sabor único de la vendimia.

Un viaje al pasado entre uvas y mosto fresco

Bullas es un municipio con una historia ligada al cultivo de la vid desde época romana, y en esta edición de El Zacatín esa herencia se hace presente. El momento más esperado es la pisada tradicional de la uva, donde se recupera el método artesanal de obtener el mosto.

El Zacatin Medieval Forja / El Zacatin

Después los visitantes pueden degustar esta bebida en la Taberna de época del Zacatín: un espacio que recrea la esencia de las antiguas bodegas locales.

La jornada se completa con la degustación de vinos de la Denominación de Origen Protegida Bullas, que cada año ganan mayor prestigio y forman parte de la identidad de la zona.

Una experiencia para todos los sentidos

El Zacatín no es un mercadillo cualquiera, sino el primer mercado artesanal de la Región de Murcia que está en activo desde 1994 y que mantiene su cita mensual de manera ininterrumpida.

Destilación de plantas aromáticas - El Zacatín / El Zacatín

En octubre, además de los vinos y el mosto se pueden adquirir alimentos típicos como almendras, aceitunas, miel, frutas y hortalizas de la comarca, junto a piezas de artesanía elaboradas con esparto, madera o cerámica.

Las calles se llenan también de animación popular, demostraciones de oficios tradicionales y visitas guiadas a antiguas bodegas, lo que convierte la experiencia en un recorrido vivo por la historia local.

Además este octubre coincide con las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, lo que multiplica el ambiente festivo.

Por qué merece la pena ir

Asistir al Zacatín de octubre es una oportunidad para pasear entre puestos y para sentir cómo la tradición del vino de Bullas cobra vida, probar el mosto recién hecho, descubrir los vinos de su denominación de origen y perderse en las calles del casco histórico mientras la música, la artesanía y los aromas locales llenan el ambiente.