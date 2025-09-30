Sin festivos, pero con mucha fiesta: estas son las actividades que llegan a la Región de Murcia este otoño

Uno de los chascos más sonados que se han llevado los murcianos este otoño es enterarse de que no habrá ni un solo festivo entre semana hasta el 8 de diciembre. El Día de la Hispanidad, que se celebra cada 12 de octubre, cae en domingo este año y la Región de Murcia ha decidido no trasladarlo al lunes siguiente, como sí han hecho otras comunidades autónomas. A esto se suma que ni el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) ni el 6 de diciembre (Día de la Constitución) van a ser festivos tampoco ya que ambos coinciden también en sábado.

El caso es que lo cortés no quita lo valiente y los tres meses sin festivos laborables, no comprometen en absoluto la oferta festiva de la Región. De hech este otoño la agenda cultural y de ocio en la Región de Murcia está más viva que nunca con iniciativas que van desde lo institucional hasta recomendaciones de influencers locales dando lugar a una profusión de planes que es tan extensa que no se podría abarcar eficazmente en un solo artículo.

Turismo de otoño: cultura, vino, naturaleza y tradiciones

El portal oficial de Turismo presenta una selección titulada como 'El secreto mejor guardado del otoño' para inveitar a loc iudadanos a visitar la Región como un destino para disfrutar sin prisas, con propuestas que van desde senderismo por las Vías Verdes hasta relax en baños termales bajo las estrellas.

No faltan tampoco las rutas gastronómicas: las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla, certificadas por ACEVIN, invitan a los visitantes a degustar tintos, blancos y rosados con identidad propia, justo en plena época de vendimia. Y para los amantes de las tradiciones también fiestas de todo tipo: desde las patronales de Alhama, Puerto Lumbreras o Torre Pacheco (todas en octubre), hasta las celebraciones de San Clemente en Lorca (en noviembre) o la histórica Fiesta de la Purísima en Yecla, que arranca el 5 de diciembre.

Planes gratis para jóvenes: ocio sin gastar un euro

En paralelo el Ayuntamiento de Murcia ha reactivado su programa de actividades gratuitas para jóvenes de entre 12 y 30 años, que estará disponible durante todo el trimestre. Tal y como explicaba la creadora de contenido @carmenchu en su cuenta de TikTok: “si tienes entre 12 y 30 años y eres de Murcia, te puedes inscribir para hacer GRATIS de septiembre a diciembre todo tipo de planes: taller de teatro o de cocina, defensa personal, kayak o paddle surf, esgrima, vía ferrata, ruta de senderismo, escritura, pintura, cómics, GAP…”. Eso sí, las plazas vuelan: “Yo me apunté ya a vía ferrata... y ya me ha llegado el mensaje de que no quedan."

Según la propia experiencia que comparte, hay aún huecos en actividades como defensa personal, cocina o pintura, y la inscripción es tan sencilla como rellenar un formulario en la web de Informajoven con nombre, DNI y poco más.

Recomendaciones virales: escapadas, rutas y mercadillos

Y si todo esto no fuera suficiente las redes también se han volcado en compartir ideas para exprimir el otoño. Desde la cuenta @papisviajeros, con más de 60.000 seguidores, se sugería hace unas semanas una escapada ideal de fin de semana que combina “bosques encantados, pueblos medievales y la magia de una de las cascadas más espectaculares de Castilla-La Mancha”, en referencia a la Senda Encantada, Riópar Viejo y los Chorros del Río Mundo, un plan perfecto para quienes no les importa cruzar un poco la frontera murciana.

En lo más cercano, los mercadillos semanales, artesanales y gastronómicos siguen ofreciendo una experiencia única para el fin de semana: productos locales, ambiente festivo y la oportunidad de llevarse a casa un pedazo de la región.