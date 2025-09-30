"Arco iris" a la vista en la Región de Murcia: la lluvia da paso a una nueva subida de las temperaturas hasta 32 grados a partir de este día

Las intensas lluvias caídas durante la madrugada y primeras horas del martes han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a extender a toda la Región el aviso naranja por precipitaciones y tormentas. La inestabilidad se ha dejado notar con fuerza en varios municipios: Lorca y Caravaca de la Cruz han tenido que cancelar actividades previstas al aire libre, mientras que Molina de Segura ha sufrido inundaciones que han afectado al tráfico y a distintos barrios de la localidad.

La situación marcada por chubascos muy intensos que llegaron a descargar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora empieza poco a poco a mejorar. La previsión de la AEMET indica que tras este episodio de lluvias fuertes y tormentas, el tiempo en la Región de Murcia dará un giro paulatino hacia la estabilidad, con cielos cada vez más despejados y un ascenso progresivo de las temperaturas que se notará de cara al fin de semana.

Miércoles con nubes y primeras aperturas

El miércoles amanecerá todavía con abundante nubosidad baja, aunque a partir del mediodía se prevé una mejoría con intervalos nubosos y menos riesgo de precipitaciones. La capital murciana alcanzará los 27 grados de máxima, con mínimas estables en torno a los 18. El viento soplará flojo y de componente este.

Jueves estable y con pocas lluvias

El jueves se mantendrá la tendencia hacia la calma: el cielo presentará intervalos nubosos pero sin lluvias significativas mientras que el termómetro marcará valores entre los 16 y 28 grados, con escasas variaciones respecto al día anterior.

Viernes y fin de semana: cambio de rumbo

Será a partir del viernes cuando el tiempo de una cara radicalmente diferente: se espera un predominio de cielos poco nubosos con alguna nube alta, lo que permitirá que las máximas suban hasta los 29 grados en Murcia capital.

El sábado el ambiente será plenamente veraniego: los cielos apenas presentarán nubes altas y las máximas escalarán hasta los 33 grados, mientras que el domingo volverá a producirse un notable descenso de las temperaturas "desplomando" las máximas hasta 26 grados.