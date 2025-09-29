Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado un decreto ley de vivienda asequible con el que se pretende dar respuesta a uno de los grandes problemas sociales en España: el acceso a la vivienda. El encarecimiento de los precios, la escasez de alquiler asequible y la falta de promociones adaptadas a los bolsillos medios han convertido la compra de un piso en una tarea casi imposible para muchas familias, también para las murcianas.

En otra dirección dentro del mismo mapa, el portal inmobiliario Solvia ha sacado a la venta una promoción de pisos nuevos en la localidad murciana de Calasparra con precios que arrancan en 59.000 euros y que incluyen condiciones poco habituales en este rango de mercado, como piscina comunitaria, garaje y trastero.

Viviendas nuevas desde 59.000 euros

Los inmuebles se encuentran en la avenida Juan Ramón Jiménez, en pleno núcleo urbano de Calasparra. El edificio cuenta con una planta baja destinada a locales comerciales, una planta bajo rasante para garajes con fácil acceso y cuatro alturas en las que se distribuyen las viviendas.

Las superficies de los pisos van desde 83 m² hasta 152 m², con distribuciones que incluyen salón-comedor, cocina independiente, 2 o 3 dormitorios y hasta 2 baños, dependiendo del modelo elegido.

Todas las viviendas cuentan con preinstalación de aire acondicionado, armarios empotrados, ascensor comunitario (cuatro en total en el edificio) y acceso a piscina comunitaria. El precio incluye también una plaza de garaje y un trastero vinculado.

La oferta actualizada por Solvia incluye varias alternativas:

3 dormitorios desde 59.000 € (ref. M180125) 3 dormitorios desde 74.000 € (ref. M180128) 2 dormitorios desde 74.000 € (ref. M182407)

El precio por superficie parte desde 608 euro s el metro cuadrado:, una cifra muy por debajo de la media nacional y que sitúa esta promoción como una de las más asequibles de la Región de Murcia.