Así es María Segura (32): La concejala murciana que posa como modelo en sus ratos libres

María Segura (32), una concejala, abogada de profesión, es la actual líder de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Cultura, Igualdad y Turismo del gobierno local, además de Segundo Teniente de Alcalde, por el partido Unidad X Alguazas (UxA). Desde su llegada al Consistorio en 2023 asegura que cuenta con decenas de actuaciones contra la ocupación: "En dos años de legislatura, ya hemos tabicado 94 pisos ocupados ilegalmente", aseguraba.

Segura suma una importante cantidad de seguidores en sus redes sociales gracias a su 'otra vida' donde posa y muestra su estilo de vida, aprovechando sus dotes de modelo de cuando estaba en la veintena, cuando desfiló luciendo vestidos de novia o ropa casual.

Ahora, en cambio, no duda en lucir cuerpo en bikini o mostrar sus últimas sesiones fotográficas, transformando su perfil en Instagram en un portfolio.

Pese a ello, se aleja de la segunda profesión que parece publicitar: "No soy modelo", aseguraba en el pasado, sino que "colabora con fotógrafo en sesiones de estudio".

Para quien dudara de su profesionalismo en la política por su vertiente 'influencer', asegura ser consciente de cuál es su mundo: "Lo tengo muy claro, mi vida personal está separada de mi vida profesional. En mi vida personal, hago lo que quiero dentro de los límites y respetando mi trabajo", reflejaba.