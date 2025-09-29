Así es María Segura (32): La concejala murciana que posa como modelo en sus ratos libres
La joven acumulan numerosos seguidores en sus redes sociales
Pol Langa
María Segura (32), una concejala, abogada de profesión, es la actual líder de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Cultura, Igualdad y Turismo del gobierno local, además de Segundo Teniente de Alcalde, por el partido Unidad X Alguazas (UxA). Desde su llegada al Consistorio en 2023 asegura que cuenta con decenas de actuaciones contra la ocupación: "En dos años de legislatura, ya hemos tabicado 94 pisos ocupados ilegalmente", aseguraba.
Segura suma una importante cantidad de seguidores en sus redes sociales gracias a su 'otra vida' donde posa y muestra su estilo de vida, aprovechando sus dotes de modelo de cuando estaba en la veintena, cuando desfiló luciendo vestidos de novia o ropa casual.
Ahora, en cambio, no duda en lucir cuerpo en bikini o mostrar sus últimas sesiones fotográficas, transformando su perfil en Instagram en un portfolio.
Pese a ello, se aleja de la segunda profesión que parece publicitar: "No soy modelo", aseguraba en el pasado, sino que "colabora con fotógrafo en sesiones de estudio".
Para quien dudara de su profesionalismo en la política por su vertiente 'influencer', asegura ser consciente de cuál es su mundo: "Lo tengo muy claro, mi vida personal está separada de mi vida profesional. En mi vida personal, hago lo que quiero dentro de los límites y respetando mi trabajo", reflejaba.
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- El Algeciras deja al Real Murcia de Etxeberria a la deriva
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Baby boom' murciano en las redes
- Mi ciudad eras tú
- La fotovoltaica agraria gana terreno en la Región de Murcia
- Natalia Sala: 'Estoy montando un obrador en Caravaca para vender repostería de tendencia