Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales

A punto de que se cumpla un mes desde que la mayoría de trabajadores regresaron oficialmente a la rutina el 1 de septiembre, muchos murcianos ya están mirando de reojo el calendario laboral con una pregunta bastante simple pero crucial: cuándo se celebra el próximo festivo.

Aunque es cierto que algunos afortunados han podido alargar el verano gracias a los días libres por las Fiestas de Murcia o las de Cartagena, para buena parte de la población el regreso ha sido sin puentes a la vista.

Y cuando parecía que se acercaba un pequeño respiro, cae un jarro de agua fría. El próximo festivo nacional es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, una jornada que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y que, según la legislación vigente, está reconocida como Fiesta Nacional de España.

El problema es que este año cae en domingo y en vez de pasarse de forma automática al lunes siguiente en la Región de Murcia no se ha movido.

Otras comunidades sí han optado por aplicar lo que permite la normativa: mover el festivo al lunes siguiente. Concretamente, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla han sido las que han aprovechado esa posibilidad y podrán disfrutar de un puente de tres días.

Próximo festivo nacional laborable en la Región de Murcia

El próximo festivo nacional que realmente podrán disfrutar los murcianos en un día laborable será el lunes 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.

Tanto el 1 de noviembre (Todos los Santos) como el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) caen este año en sábado, por lo que, igual que pasará con el 12 de octubre, se “pierden” como jornada de descanso extra.

El 8 de diciembre sin embargo sí aparece en el calendario laboral de la Región de Murcia como día no laborable y, al coincidir con lunes, dará un verdadero puente a los trabajadores.