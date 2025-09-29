Adiós a la lejía: el limpiador hecho en Murcia con oxígeno activo que deja tu casa como nueva por menos de 2 euros

La Región de Murcia no solo es tierra de agricultura y turismo: también alberga una potente industrias químicas de limpieza, como la conocida marca La Salud a la cabeza. La compañía, que recientemente ha reforzado su identidad adoptando oficialmente el nombre de La Salud Productos de Limpieza S.L., lleva décadas fabricando artículos para el hogar y la ropa, y ahora vuelve a destacar con uno de sus productos estrella: el limpiador multiusos con oxígeno activo.

Este producto ha conquistado a los consumidores porque logra lo que parecía complicado: limpiar y desinfectar sin lejía ni amonios cuaternarios. Su fórmula con oxígeno activo elimina el 99,9% de bacterias, virus y levaduras, al tiempo que deja un perfume agradable y duradero. Además también evita los olores fuertes y las manchas que provocan otros desinfectantes más agresivos.

Otra de las características que la convierten en ganadora es su modo de uso es sencillo: para la limpieza diaria basta con diluirlo en agua y fregar como de costumbre.

Para cuando se busca una desinfección más profunda, lo recomendable es aplicarlo puro con una bayeta o fregona y dejar que actúe durante unos minutos, lo que garantiza que cumpla con la eficacia que aseguran las pruebas de laboratorio.

El producto está inscrito en el registro oficial del Ministerio de Sanidad, con eficacia comprobada frente a microorganismos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus o el coronavirus entre otros muchos.

Otro de sus grandes atractivos es el precio: por menos de dos euros se consigue un limpiador que no solo higieniza sino que también deja un acabado impecable en baños, cocinas y todo tipo de superficies. Se trata de una alternativa accesible y eficaz a la lejía, apta para cualquier hogar que busque higiene y desinfección sin complicaciones.