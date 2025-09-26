El cardiólogo murciano José Abellán insiste sobre los huevos: "El colesterol aumenta de forma patente"

Uno de los murcianos más conocidos en los últimos meses es José Abellán, cardiólogo del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Su labor va mucho más allá de la consulta: desde hace años se ha convertido en una de las voces más influyentes en divulgación médica a través de redes sociales y apariciones en televisión.

Recientemente Abellán ha sido entrevistado por Jordi Wild en su pódcast The Wild Project, donde han mantenido una larga conversación sobre salud cardiovascular, alimentación y estilo de vida. Entre los muchos temas tratados, uno de los más comentados fue el consumo de huevos y la eterna polémica sobre el colesterol.

Del mito de la demonización a la moda de comerlos sin límite

Jordi abria el debate planteando cómo ha cambiado la percepción sobre este alimento: de estar demonizado a convertirse en símbolo de dieta sana y deporte. Abellán coincidía en que “los huevos han estado muy demonizados, incluso antes se decía solo la clara, pero en los últimos años esto ha cambiado y ahora hay una mentalidad de ‘come los huevos que quieras, que no hay problemas’”.

El cardiólogo matizaba que, aunque el huevo aporta proteínas y vitaminas esenciales, la yema contiene una cantidad significativa de colesterol.

Clara, yema y nutrientes

Durante la charla Abellán explicaba que “la clara del huevo es rica sobre todo en proteína, en albúmina, y la yema tiene también proteína y muchos otros nutrientes fundamentales, vitamina D, A, B12, lecitina… pero también es bastante rica en colesterol”.

A partir de ahí, la conversación daba un giro hacia lo que la ciencia dice actualmente sobre este componente.

“Cuanto menos colesterol dietético tomamos, mejor”

El cardiólogo es tajante al hablar de la relación entre colesterol dietético y riesgo cardiovascular, asegurando que “podemos afirmar que cuanto menos colesterol dietético tomamos, mejor para nuestra salud a largo plazo”. Aunque reconocía que “un aumento pequeño del riesgo puede ser asumible si disfrutas comiendo huevos”.

¿Cuántos huevos recomienda un cardiólogo?

Cuando Jordi pregunta directamente cuántos huevos pueden comerse sin un riesgo elevado, Abellán responde que “con riesgo cero son cero, pero sin un riesgo elevado… yo me como tres, cuatro a la semana”. Explicaba además los cálculos: “un huevo lleva 200 mg de colesterol y cada 100 mg aumentan unos 5 mg el colesterol de tu cuerpo. Es decir que cada huevo son unos 10. Si tomas tres huevos al día te aumenta 30 mg. Eso sí es significativo a largo plazo”.

El error de los estudios y la saturación de la absorción

Sobre por qué existen estudios con conclusiones tan diferentes, Abellán explica que “si yo le doy un huevo a una persona que está en inanición, le va a mejorar su perfil de salud. Si se lo doy a alguien que ya toma carne, grasa saturada y colesterol de otras fuentes, casi no tiene impronta porque la absorción se satura. Por eso algunos trabajos dicen que los huevos no suben el colesterol”.

Abellán insiste en que el huevo es un alimento natural y saludable, pero el exceso sí pasa factura: “no debemos demonizar los huevos, pero tampoco defender que un consumo excesivo es saludable. Tres o cuatro a la semana están bien. Más me parece que aumenta el riesgo cardiovascular de forma patente”.