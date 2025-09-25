En verano están masificadas, pero ahora son ideales: las mejores playas de la Región de Murcia para aprovechar el Veranillo de San Miguel

Después de varios días en los que los murcianos habían respirado aliviados con la bajada de temperaturas, la meteorología amenaza con cambiar de rumbo. Si las predicciones se cumplen la Región vivirá en los próximos días el conocido “veranillo de San Miguel” (ese breve repunte de calor que devuelve, aunque sea por unas horas, la sensación de pleno verano). Y aunque toque volver a rescatar ropa ligera, la noticia también tiene un lado positivo: la posibilidad de disfrutar de playas que en julio y agosto son casi imposibles de pisar sin agobios.

La Costa Cálida se convierte en este momento en un pequeño tesoro: el mar conserva todavía la temperatura agradable del verano (en torno a los 24 °C en octubre) y la afluencia turística desciende drásticamente. Eso abre la puerta a disfrutar de arenales de renombre, normalmente saturados, con la calma que solo se encuentra fuera de temporada.

Las joyas naturales: Calblanque y las Cuatro Calas

Si lo que se busca es un entorno virgen, la Playa de Calblanque en Cartagena es el lugar. Sus dunas y arenas doradas se mantienen intactas gracias a un estricto sistema de acceso regulado . Es un paraíso sin chiringuitos ni grandes servicios, pensado para quien quiere perderse en la naturaleza.

Más al sur, en Águilas, las Cuatro Calas (La Carolina, Los Cocedores y Calarreona entre ellas) ofrecen aguas cristalinas y paisajes declarados “Paisaje Protegido”. Destacan por su tranquilidad en otoño y por la belleza de su entorno rocoso.

Percheles y La Azohía

En Mazarrón la Playa de Percheles sorprende con su ambiente casi tropical, rodeada de palmeras y con un aire familiar. Eso sí, la infraestructura es limitada y conviene ir preparado.

Por su parte La Azohía Cartagena todavía funcionan algunos chiringuitos de fin de semana, lo que permite completar el plan con buena gastronomía local.

Bolnuevo y Cala Cortina

Quienes prefieren no renunciar a infraestructuras tienen en la Playa de Bolnuevo, también en Mazarrón, una de las mejores opciones. Su extenso arenal, paseo marítimo y chiringuitos abiertos gran parte del año facilitan una experiencia sin sobresaltos.

En Cartagena, Cala Cortina mantiene un nivel de servicios alto incluso en otoño, con aparcamiento, restaurantes cercanos y el distintivo de Bandera Azul.