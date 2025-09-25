Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Veranillo de San Miguel amenaza con traer el calor de vuelta a la Región de Murcia

Aunque los días volverán a recordar al verano, las noches seguirán marcando la diferencia

Imagen de archivo de una playa

Imagen de archivo de una playa

La Opinión

La Opinión

Este lunes la Región de Murcia respiraba un pequeño alivio tras varias semanas de calor persistente. Después de un verano largo y sofocante que llegó a dejar más de 36 grados hasta los primeros días de septiembre, los termómetros daban un respiro con valores más frescos y un ambiente plenamente otoñal. Pero la tregua parece tener fecha de caducidad.

Según las previsiones del portal especializado Eltiempo.es, el conocido "Veranillo de San Miguel" podría devolver el calor a la Región de Murcia justo a las puertas del fin de semana. Este fenómeno (que suele producirse en torno al 29 de septiembre) se caracteriza por un repunte repentino de las temperaturas tras la llegada del otoño, dejando jornadas soleadas y más cálidas de lo habitual para esta época del año.

Murcia, en el punto de mira

La previsión apunta a que la Región será una de las zonas donde más se notará este episodio. Los termómetros podrían volver a superar los 30 grados en buena parte del interior murciano, e incluso rozar los 33 grados en algunos puntos el sábado, que se espera como la jornada más cálida de toda la semana.

El repunte no será exclusivo de Murcia: en Andalucía, el sur de Extremadura y la Comunidad Valenciana también se alcanzarán registros similares. Las máximas más elevadas se prevén en el valle del Guadalquivir, con valores cercanos a 32 grados en Córdoba o Sevilla.

El contraste con el resto del país

Mientras el sureste peninsular vivirá este regreso del calor, en la mitad norte la situación será distinta. Allí las temperaturas seguirán más contenidas, en torno a los 20-22 grados, aunque en la meseta norte podrían llegar a superar levemente los 25. En Baleares y el litoral mediterráneo se esperan máximas entre 25 y 28 grados, y en Canarias los termómetros podrían marcar más de 27 grados.

El sábado será, en principio, el momento de mayor intensidad del veranillo. La evolución no está del todo clara: los restos del huracán Gabrielle, ya convertidos en borrasca, podrían alterar el escenario. Si su trayectoria se confirma hacia el suroeste peninsular, allí podrían bajar los termómetros, mientras que en el centro de la Península podrían subir todavía más debido a la entrada de aire cálido.

El calor se notará menos de noche

Aunque los días volverán a recordar al verano, las noches seguirán marcando la diferencia. En gran parte del interior norte las mínimas no alcanzarán los 10 grados y el ambiente será frío a primera hora. En Murcia y en la costa las temperaturas nocturnas serán más suaves, aunque el contraste con el calor diurno será evidente.

