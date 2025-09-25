Este es el supermercado que vende el litro de aceite de oliva más barato en la actualidad

Tras los impresionantes picos de precio que llegaron a superar los 10 euros por litro, el aceite de oliva se ha convertido en un bien muy preciado en cualquier casa, y también uno con el que tener un ojo especial en los precios. Ahora mismo, sabemos dónde encontrarlo más barato en España.

El aceite de oliva virgen extra más barato en los supermercados

Es en Alcampo donde podemos encontrar el precio por litro de aceite de oliva virgen extra más barato entre los grandes supermercados. Su aceite de marca propia, Valdezarza, se vende, actualmente, por 4,75 euros por litro en formato de 2,5 litros. Es decir, puedes hacerte con él por 11,87 euros por cada garrafa.

Valdezarza es un aceite de oliva español producido y envasado en Toledo, obtenido por extracción en frío, elaborado con una mezcla de aceitunas arbequina, picual y cornicabra. Se trata de un aceite muy equilibrado en lo que respecta al sabor.

No se trata de una oferta temporal o de una rebaja en el precio de este aceite de oliva propio de Alcampo, se trata de una nueva estrategia de la cadena de supermercados para mantener productos básicos como estos a un precio más bajo.

A pesar de que el precio del aceite de oliva en España ya no alcanza los precios máximos históricos vividos hace poco, sus precios siguen estando alrededor de los 6 o 7 euros por litro en otros grandes supermercados, por lo que el precio que encontramos en Alcampo es muy destacable.

Por tanto, Alcampo se posiciona en la actualidad como el supermercado más económico donde poder comprar aceite de oliva virgen extra, con un producto nacional de buena calidad, que se desmarca de otras marcas y precios bastante superiores.

De igual manera, se recomienda echar un vistazo a los formatos, analizar las etiquetas para asegurarse de comprar un producto de buena calidad y tener el ojo siempre puesto en los precios, pues pueden ir variando. Ahora mismo, eso sí, Alcampo tiene el aceite más barato.