¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?

El cambio climático ha dejado de ser una advertencia lejana para convertirse en una realidad palpable. La DANA que cada año golpea con más frecuencia el Levante español; las olas de calor que asfixian durante semanas o los incendios forestales que arrasan zonas enteras son ya parte del calendario climático.

Con un sector agroindustrial que depende directamente del cielo y con extensas áreas situadas en zonas inundables, la Región de Murcia la necesidad de anticipar el tiempo que viene no es un capricho sino una urgencia.

En este escenario las cabañuelas han recuperado protagonismo: un método de predicción de origen popular que, pese a las críticas, sigue generando atención mediática y debate ciudadano.

Qué son las cabañuelas y por qué generan polémica

Las cabañuelas son un sistema de observación que hemos heredado del campo y que se ha ido transmitidendo de generación en generación. Se basan en registrar lo que ocurre en días concretos de enero o agosto y extrapolar esos datos al resto del año: cada jornada representaría el comportamiento de un mes futuro. A esto se suman otros indicadores como el comportamiento de los animales o el estado de la vegetación.

Los científicos lo tienen claro: la AEMET y la comunidad académica coinciden en que se trata de un método sin base empírica, una superstición que no guarda relación con los modelos matemáticos y físicos que explican el clima.

Los meteorólogos advierten que confiar en las cabañuelas puede dar una falsa sensación de seguridad, pero eso no quita que para buena parte de la población siguen siendo una tradición con encanto, un eco de la cultura agrícola que marcó la vida de los pueblos.

El “cabañuelo de Mula” y su predicción para este otoño

En Murcia la figura de referencia es Pepe Buitrago, conocido como el “cabañuelo de Mula”. Según sus observaciones de agosto, el otoño de 2025 traerá lluvias prolongadas durante días y con episodios puntuales de gran intensidad. Además, advierte que entre el 17 y el 25 de octubre podrían darse lluvias torrenciales en el Este peninsular, asociadas a la formación de una DANA.

Para la Región de Murcia, apunta a que las precipitaciones abundantes no llegarán hasta después de Todos los Santos, a partir del 2 o 3 de noviembre, afectando especialmente a comarcas como Caravaca, Calasparra o Cieza. En áreas como Molina de Segura, Alguazas y Alcantarilla las lluvias podrían ser incluso peligrosas por su carácter torrencial.

Jorge Rey y el eco mediático de las cabañuelas

Otro nombre que se ha hecho popular en los últimos años es el de Jorge Rey, el joven burgalés que alcanzó notoriedad mediática por la famosa borrasca Filomena. Sus previsiones para este otoño no coinciden con las de Buitrago. Rey habla de un otoño más cálido, con tormentas alrededor del 12 de octubre y con especial atención a noviembre, mes en el que no descarta la llegada de una DANA que afecte al Mediterráneo.

La disparidad entre las predicciones de distintos cabañuelos refleja la falta de consenso en este tipo de prácticas, donde cada intérprete ofrece lecturas diferentes a partir de señales similares.

Qué dice la AEMET sobre el otoño en Murcia

Frente a estas visiones tradicionales la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica cada año sus previsiones estacionales basadas en modelos numéricos y análisis de datos satelitales. Para el trimestre otoñal de 2025, la AEMET anticipa que la Región de Murcia tendrá temperaturas por encima de lo normal y que las lluvias serán irregulares, con una tendencia más seca de lo habitual en el sureste peninsular.

Eso sí el organismo avisa de que estos escenarios no excluyen episodios de inestabilidad súbita. Como cada otoño, no se puede descartar la aparición de DANAs y vaguadas, que históricamente han provocado episodios de inundaciones graves en el arco mediterráneo.