Si eres de Murcia, esta es tu señal para que te comas una chirimoya: alivia el estrés, combate el insomnio y aporta "energía limpia"

La gastronomía de otoño en la Región de Murcia es un auténtico paraíso para los sentidos. Es la época en la que la Huerta de Europa, alcanza su máximo esplendor y llena las mesas con productos de temporada cargados de sabor y tradición.

La calabaza, la alcachofa, las acelgas, los caquis o la granada se convierten en protagonistas, acompañando a guisos como la Olla Gitana o los Michirones que reconfortan en los primeros fríos. Y entre todas esas joyas de la huerta hay una fruta que este septiembre se abre paso con fuerza: la chirimoya.

Aunque originaria de América del Sur la chirimoya encontró en las costas españolas el lugar ideal para crecer. Hoy España es líder mundial en su producción y su consumo se ha integrado con naturalidad en la dieta murciana de otoño, compartiendo espacio con otras frutas locales como la granada mollar, los jínjoles o la pera de Jumilla.

En los últimos días tanto Mercamurcia como la chef murciana Teresa Vivancos han puesto el foco en esta fruta: desde el mercado central recuerdan que septiembre marca el inicio de su mejor temporada, mientras que Vivancos la ha reivindicado con nostalgia en redes sociales, ligándola a recuerdos familiares de infancia. Una prueba de que la chirimoya no es solo tropical: también forma parte de la memoria y de la mesa de quienes crecen en esta región.

De aspecto acorazonado, piel fina y pulpa blanca, la chirimoya se distingue por una textura suave y cremosa que muchos describen como un cruce entre plátano, nata y piña. Su dulzura natural la hace perfecta para tomar a cucharadas, en batidos o como base de postres ligeros. En España la variedad Fino de Jete es la más extendida y representa más del 90% de la producción nacional.

Más allá de su sabor, la chirimoya es un alimento con beneficios que la destacan entre las frutas de temporada.

Su contenido en vitamina C ayuda a reducir el impacto del estrés oxidativo en el organismo, mientras que sus nutrientes favorecen la relajación y la conciliación del sueño, lo que la convierte en un aliado natural para combatir el insomnio.

También ofrece un aporte de energía limpia, ya que es rica en azúcares simples como la glucosa y la fructosa, que proporcionan vitalidad de forma rápida sin recurrir a procesados. A esto se suma su riqueza en potasio y fibra, elementos clave para la regulación de la presión arterial y la mejora de la digestión.