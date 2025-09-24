Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de publicar su estudio anual sobre los supermercados más baratos de 2025 en España. Un informe que cada septiembre pone cifras al eterno debate sobre dónde sale más barato más hacer la compra.

En el caso de la Región de Murcia, la institución ha calculado de nuevo el precio medio de la cesta en distintos municipios y también cuánto pueden ahorrar las familias si eligen el establecimiento más económico frente al más caro de su localidad.

Cuánto se ahorra en cada municipio murciano

Los mapas interactivos de OCU revelan importantes diferencias dentro de la propia Región. En Murcia capital el ahorro posible es de hasta 1.888 euros anuales dependiendo del supermercado que se elija. En Molina de Segura la media baja hasta 1.645,08 euros.

En Torre-Pacheco el margen de ahorro es de 359,09 euros. Por su parte en San Javier el ahorro es de 1.352,99 euros, en Cartagena se queda en 1.269,16 euros y en Lorca ronda los 545,20 euros. Finalmente en Águilas la OCU fija la media también en 359,09 euros.

El Alcampo del Thader, referencia nacional

El supermercado que más ahorro ofrece a los murcianos es el hipermercado Alcampo del centro comercial Thader. No es la primera vez que aparece en los titulares: señalado como el más barato de toda España en varios informes anuales y que en 2024 ocupaba la tercera posición en el ranking nacional, solo superado por establecimientos de Barcelona y Vigo.

Para realizar esta comparativa, OCU recopila precios de 241 productos que conforman la llamada “Cesta OCU”: desde frutas y verduras hasta droguería, higiene y marcas líderes. Con estos datos asigna un índice al supermercado más barato (base 100) y mide al resto en relación con él. El resultado permite saber cuánto más caro es un establecimiento frente al más económico de su ciudad o del país.

La subida de precios que no da tregua

El informe también pone cifras a la inflación acumulada en los últimos cuatro años: la cesta se ha encarecido un 3% solo en 2025, que se suma a las subidas del 12,1%, 12,7% y 2,9% de los ejercicios anteriores. En total, un encadenamiento que asfixia cada vez más a los hogares.

Los alimentos frescos son los principales culpables, con un incremento medio del 8% este año. Frutas y verduras suben todavía más, un 8,2%. Entre los productos individuales, destacan las fuertes alzas en café, chocolate, frutas y huevos, que prácticamente han duplicado su precio desde 2021. En el lado contrario, el aceite de oliva protagoniza una bajada del 53%, pero aun así sigue costando un 57% más que hace cuatro años.

Más allá de la Región de Murcia la cadena Dani se mantiene como la referencia absoluta con índice 100, seguida de Alcampo y Tifer. A escala nacional el ahorro medio posible entre elegir bien o mal el supermercado alcanza los 1.132 euros al año, aunque en ciudades como Madrid puede superar los 4.200 euros.