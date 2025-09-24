Pepe Buitrago, cabañuelo de Mula: "Entre el 17 y 25 de octubre pueden producirse lluvias torrenciales"

El pasado mes de agosto, como cada año, Pepe Buitrago, conocido como el cabañuelo de Mula y considerado una de las voces más seguidas en la Región de Murcia en este arte tradicional, compartía sus predicciones sobre el tiempo que marcará el calendario de la temporada 2025/2026. .

Las cabañuelas son un método heredado de generación en generación que se basan en la observación de señales naturales durante agosto. Antiguamente eran una herramienta habitual para los agricultores, que encontraban en ellas una guía para prever lluvias, heladas o sequías y Buitrago ha mantenido viva esta tradición, ajustándola a las condiciones actuales y divulgando sus conclusiones.

Septiembre: calor persistente

En su pronóstico el cabañuelista advirtía que las temperaturas altas iban a permanecer muy presentes a lo largo de septiembre. En su momento explicaba que "el tiempo se mantendrá caluroso hasta finales de septiembre con el Veranillo de San Miguel y alguna semana más con el Veranillo del Membrillo como decían nuestros antepasados, lo que no quiere decir más que todavía seguiremos teniendo calor unas semanas más".

Octubre: riesgo de lluvias intensas

El mes de octubre va a llegar según su interpretación con un importante giro. Buitrago explicaba que que "entre el 17 y 25 de octubre pueden producirse lluvias torrenciales en el Este peninsular ocasionado por las DANAS que afectan a esta zona".

En cuanto a las lluvias de la temporada, añadía que "no será hasta pasados los Santos, a partir del 2-3 de noviembre cuando empiecen siendo muy generosas para la Región de Murcia ya que se prolongarán en temporalidad durante varios días seguidos".

Qué esperar del resto del año

Más allá de septiembre y octubre, el cabañuelo de Mula también adelantaba que el invierno será especialmente frío, con heladas y ventiscas severas que hace años no se veían. La nieve podría aparecer ya a finales de noviembre y prolongarse en cotas altas hasta la primavera.

Para la primavera de 2026 anticipa un inicio marcado por viento y lluvias que podrían coincidir con la Semana Santa, mientras que el verano podría ser seco y caluroso, aunque menos extremo que el de 2025. Aun así no descarta que se produzcan episodios puntuales de temperaturas por encima de los 44 grados en la Vega Media durante el próximo mes de agosto.