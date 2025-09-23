Este es el mejor restaurante de Murcia para probar el guiso más típico del otoño: olla gitana

La drástica bajada de temperaturas que ha sufrido la Región de Murcia en los últimos días no solo anuncia el invierno que se acerca, también trae consigo uno de los cambios más esperados del año: el gastronómico. Con el frío, los platos frescos y ligeros dejan paso a los guisos de cuchara, recetas tradicionales que reconfortan y que aprovechan al máximo los productos de temporada.

En una tierra como Murcia conocida como la Huerta de Europa, los meses de otoño llenan las cocinas de calabazas, alcachofas, acelgas, habas y granadas. Consumir estos productos no solo es más sostenible y económico sino que en contrapartida también asegura que lleguen a la mesa en su mejor momento de sabor y valor nutricional. De entre todas las recetas que se elaboran durante esta época del año en el surete, hay una que brilla con luz propia: la olla gitana.

El guiso más murciano del otoño

La olla gitana es un estofado humilde en sus orígenes pero que si se prepara correctamente está cargado de sabor y tradición. Sin carne, se basa en una combinación de garbanzos, judías verdes, calabaza y peras: todo ello ligado con un sofrito de tomate, cebolla, pimentón y azafrán. Muchas versiones incorporan hierbabuena, pan o almendras para espesar el caldo. El resultado es un plato reconfortante, nutritivo y profundamente ligado a la cocina de la huerta.

El problema es que preparar una olla gitana en casa requiere paciencia y tiempo. Como otros guisos tradicionales no es ni mucho menos suficiente con mezclar los ingredientes y se demandan horas y horas de cocción lenta y atención constante: un lujo difícil de encajar en la rutina frenética de la actualidad.

La mejor olla gitana de Murcia está en un restaurante de referencia

Por eso cada vez más murcianos y visitantes optan por probar este guiso en restaurantes especializados. Uno de los locales más reconocidos de la capital es el Restaurante Salzillo, que suele incluir la olla gitana como plato del día durante la temporada de otoño según publican en su página de Facebook.

Fundado hace más de tres décadas, el Salzillo se ha convertido en un referente de la gastronomía regional, mezclando platos innovadores con una defensa firme de la tradición. Entre su clientela abundan quienes buscan sabores de siempre, cocinados con mimo y producto fresco de la huerta.

Las reseñas lo confirman: comensales habituales destacan tanto la calidad de la materia prima como el servicio cercano. “Siempre es un placer comer en el Salzillo, los camareros súper amables y la comida espectacular”, escribe un cliente en las reseñas de Google mientras que otros hablan de la “excelente cocina de mercado” o de un “sitio para repetir sin dudarlo”.